Honduras, Consejo electoral confirma a Asfura presidente

La autoridad electoral denunció el decreto de Castro ordenando un nuevo recuento como una violación del marco constitucional y usurpación indebida de poderes.

La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, aclaró que las directivas del gobierno y el Parlamento no son vinculantes y que los resultados declarados oficialmente no pueden modificarse fuera de los mecanismos establecidos por la ley.

Cualquier apelación, precisó, debe presentarse exclusivamente de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley vigente.

Asfura, de 67 años, fue proclamado presidente electo el 24 de diciembre con un margen de menos de un punto porcentual sobre Salvador Nasralla.

La postura del CNE se produce en medio de una creciente tensión política, mientras Estados Unidos y varios países de la región advierten contra los intentos de anular los resultados electorales.

Las Fuerzas Armadas también reiteraron su apoyo a la proclamación oficial, de cara a la toma de posesión prevista para el 27 de enero. (ANSA).