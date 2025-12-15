Honduras: División en el CNE bloquea escrutinio de elecciones

La presidenta de la Comisión, Ana Paola Hall, denunció hoy en X "acciones que impiden los pasos necesarios para iniciar el recuento", advirtiendo del riesgo de cancelar todo el proceso electoral.

Hall también solicitó "la asistencia del Jefe del Estado Mayor Conjunto para garantizar la seguridad del personal de la CNE y salvaguardar la documentación electoral".

En este contexto, la misión de observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) instó hoy a las autoridades hondureñas a reanudar el recuento "de inmediato".

Según los resultados preliminares controvertidos, el candidato conservador del Partido Nacional, Nasry Asfura —apoyado por el presidente estadounidense Donald Trump—, lideraba con el 40,54% de los votos, pero a solo 42.000 votos del centrista Salvador Nasralla, del Partido Liberal, quien obtuvo el 39,19%. (ANSA).