Honduras.- EEUU felicita al ganador de las presidenciales de Honduras

MADRID, 25 Dic. 2025 (Europa Press) - El Gobierno de Estados Unidos ha felicitado al candidato presidencial del Partido Nacional de Honduras, Nasry Asfura, que este miércoles ha sido declarado ganador de las elecciones celebradas hace ya más de 20 días y que han estado marcadas por las denuncias de fraude electoral por parte del Partido Liberal y del oficialista LIBRE. "Estados Unidos felicita al presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, por su clara victoria electoral, confirmada por el Consejo Nacional Electoral de Honduras", ha señalado el Departamento de Estado en un comunicado difundido en su página web. La cartera diplomática estadounidense ha manifestado su disposición a "colaborar con su administración entrante para impulsar nuestra cooperación bilateral y regional en materia de seguridad, poner fin a la inmigración ilegal a Estados Unidos y fortalecer los lazos económicos entre ambos países". Asimismo, ha instado a "todas las partes a respetar los resultados confirmados para que las autoridades hondureñas puedan garantizar con prontitud una transición pacífica de poder al presidente electo Nasry Asfura". El Gobierno de Estados Unidos, y en particular, el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, han manifestado públicamente su respaldo a Asfura y desde hace semanas han emplazado a las autoridades hondureñas a concluir el escrutinio, lo que ha sido rechazado por Tegucigalpa al considerarlo actos de "injerencia extranjera".