Honduras: EEUU pide iniciar "inmediatamente" escrutinio especial

Honduras debe "iniciar el recuento especial de votos de las elecciones presidenciales de noviembre" para zanjar las acusaciones de fraude, instó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos en un comunicado.

"Cualquier llamamiento a perturbar el orden público o la labor del CNE tendrá consecuencias. La voz de 3,4 millones de hondureños debe ser respetada y escuchada", añadió.

Con el 99,4% de los votos escrutados, el conservador Nasry Asfura (Partido Nacional), candidato apoyado por el presidente estadounidense, Donald Trump, tiene el 40,52% de los votos y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, tiene un 39,20%.

El recuento especial de 2.700 papeletas por parte del CNE continúa con retrasos.

Según el CNE, el recuento, que debía empezar el 13 de diciembre, se retrasó por asuntos administrativos, falta de acreditaciones de algunos partidos y trámites tecnológicos pendientes.

El CNE tiene de plazo hasta el 30 de diciembre para divulgar los resultados finales.

La candidata oficialista, Rixi Moncada, de Libre, que ocupa el tercer lugar con el 19,29% de los votos, denunció fraude y pidió la anulación de los comicios. (ANSA).