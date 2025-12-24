Honduras.- El CNE declara a Asfura ganador de las presidenciales en Honduras

MADRID, 25 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Centro Nacional Electoral (CNE) de Honduras ha declarado a Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional, ganador de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 30 de noviembre.

“Por voluntad mayoritaria del pueblo hondureño, expresada de forma soberana en las urnas, el Pleno de Consejeros del CNE, declara electo como presidente constitucional de la República de Honduras, por el período de cuatro años, que se inicia el 27 de enero del año 2026 y finaliza el 27 de enero del año 2030 al ciudadano: Nasry Juan Asfura Zablah”, reza una declaración emitida por el CNE.

El aspirante respaldado por el presidente estadounidense, Donald Trump, ha recabado 1.479.748 votos, según recoge en su nota el ente electoral tras un escrutinio del 97,86 por ciento.