Honduras.- El expresidente Zelaya afirma que Nasralla ha ganado las elecciones en Honduras "acta por acta".

MADRID, 10 de diciembre de 2025 (Europa Press) - El expresidente de Honduras y coordinador del gubernamental Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Manuel Zelaya, ha afirmado este martes que, según el recuento de actas de su formación, el ganador de las presidenciales es Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal (PL) que ha denunciado "fraude" en las elecciones celebradas el pasado 30 de noviembre. "He consultado a nuestra candidata, Rixi Moncada, para dar esta información porque, según nuestro propio conteo nacional de actas presidenciales, acta por acta, quien gana la presidencia es Salvador Alejandro César Nasralla Salum", ha señalado en su cuenta de la red social X, donde ha asegurado que "LIBRE será siempre garantía de defensa de la verdad y de la voluntad soberana del pueblo hondureño". Zelaya ha denunciado lo que ha calificado de "terrorismo electoral" atribuido a un sistema electoral TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares) que está "manipulado", alegando "los 26 audios que revelan el golpe electoral en marcha". Cabe recordar que la Fiscalía general de Honduras difundió una serie de audios entre el líder en el Congreso del Partido Nacional —que encabeza las elecciones—, Tomás Zambrano, y la consejera de esta formación en el Consejo Electoral (CNE), Cossette López, en los que presuntamente revelaban un plan para boicotear las elecciones. "Lo denunciamos con firmeza: no lo aceptamos y por esas sucias maniobras exigimos que las elecciones sean nulas (...) No al golpe electoral, no al fraude", ha declarado Zelaya, después de acusar al presidente estadounidense, Donald Trump, de injerencia en la política interna hondureña. El político ha recordado el indulto otorgado por el inquilino de la Casa Blanca al expresidente condenado por narcotráfico, Juan Orlando Hernández, "durante el período de silencio electoral, en las 72 horas previas a las elecciones". Además, ha denunciado "coacción y amenazas enviadas en 3,6 millones de mensajes a los teléfonos de votantes que reciben remesas desde Estados Unidos", considerando que junto a "la comprobada extorsión de las maras, alteró de manera brutal la intención de voto que favorecía claramente a la candidata Rixi Moncada", que ha quedado en tercera posición, con el 19,30% de los apoyos. Horas antes, Zelaya ha convocado a una movilización en Tegucigalpa y Comayagüela, localidad próxima a la capital hondureña, denunciando en la misma plataforma que el código fuente del TREP fue violado y está en marcha un golpe electoral". "Exigimos cárcel para los violadores y sus beneficiarios", ha agregado. Ante este llamamiento, la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, ha "solicitado al jefe del Estado Mayor conjunto que, en cumplimiento de su mandato constitucional, resguarde urgentemente al personal del CNE, el material electoral (...) y las instalaciones referidas". Según el último recuento difundido por el órgano electoral, el candidato del Partido Nacional —apoyado por Trump—, Nasry Asfura, encabeza los comicios con un 40,52% de los votos mientras que Nasralla alcanza un 39,48% de apoyos. El escrutinio ha sufrido varias interrupciones en los últimos tres días.