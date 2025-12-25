Honduras.- El Gobierno felicita a Asfura tras ser declarado ganador de las presidenciales en Honduras

MADRID, 25 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de España ha felicitado este jueves a Nasry Asfura tras ser declarado el vencedor de las elecciones presidenciales celebradas el 30 de noviembre en Honduras por el Consejo Nacional Electoral (CNE), un anuncio ya rechazado por el candidato Salvador Nasralla y que llega además tras las denuncias de fraude electoral emitidas por el Partido Liberal y el oficialista LIBRE.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha expresado además su "total disposición" a Asfura para "continuar trabajando con el pueblo y el Gobierno de Honduras".

Por otra parte, el Ejecutivo español se ha mostrado confiado en que "los procesos de impugnación iniciados durante el recuento" se resuelvan "con la máxima transparencia".

El CNE ha indicado que Asfura, respaldado públicamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha hecho con el 40,27% de los votos, por delante de Nasralla, que obtiene un 39,53% y de la candidata de LIBRE, Rixi Moncada, que cosecha un 19,19%.

Asfura ha aplaudido en su cuenta de la red social X "la gran labor realizada por las consejeras y todo el equipo que llevó a cabo el desarrollo de las elecciones" y ha asegurado que está "preparado para gobernar", mientras que Nasralla ha dicho que "no acepta" el anuncio del organismo, dado que "no refleja la realidad completa del voto ciudadano".