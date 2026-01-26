Honduras: el país mantendrá el tratado de extradición con EE. UU.

"El gobierno entrante continuará extraditando al país, y así lo declaramos aquí, desde este Congreso, en relación con este acuerdo de extradición con nuestro principal aliado y hermano, Estados Unidos", declaró Zambrano durante la inauguración del nuevo periodo legislativo en el país centroamericano.

El apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump, a las campañas de Zambrano y del presidente electo, el conservador Nasry "Tito" Asfura, marcó la pauta de las relaciones bilaterales en el nuevo ciclo político.

Zambrano afirmó que se esforzará por garantizar que el tratado sea duradero y no se limite a un solo mandato.

El contexto de esta decisión está marcado por el reciente cambio de postura del gobierno saliente, encabezado por Xiomara Castro.

La presidenta de izquierda, cuyo mandato termina mañana martes, ordenó la suspensión del acuerdo de 1912 el 28 de agosto de 2024 debido a las tensiones diplomáticas con Washington, acusando a Estados Unidos de "injerencia" en la política hondureña. (ANSA).