Honduras.- El ultraderechista Asfura encabeza los resultados preliminares para la Presidencia de Honduras
Honduras.- El ultraderechista Asfura encabeza los resultados preliminares para la Presidencia de Honduras
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) -
El ultraderechista Nasry Asfura lidera la carrera a la Presidencia hondureña en los resultados preliminares de las elecciones generales, reuniendo más del 40% de los votos contabilizados en el primer avance difundido por las autoridades, de poco más de un tercio del total de votos emitidos.
Con un 34,2% del escrutinio, Asfura, de mantener su ventaja, lograría convertirse en el próximo presidente de Honduras con un 40,6% de los votos, aunque estos resultados colocarían al conservador Salvador Nasralla a menos de dos puntos porcentuales, con un 38,8%, según los datos anunciados por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, en una comparecencia ante los medios.
Muy por debajo quedaría la oficialista Rixi Moncada, de izquierda, que, con menos del 19,6%, completa la terna de candidatos con al menos un punto porcentual. Ante la diferencia de resultados, Moncada ha afirmado en la red social X que comunicará su "posición política" tras los resultados con el 100% de los votos contabilizados.
- 1
Trump confirmó que tuvo una conversación con Nicolás Maduro, pero no ofreció detalles
- 2
Las opciones de la dictadura chavista ante un ataque de EE.UU. y por qué su poder militar está tan debilitado
- 3
A pesar del reciente asalto: el factor que desencadenó otro boom de viajes por compras a Chile
- 4
Cabezazo desleal: un argentino sufrió un golpe en Francia y minutos más tarde apoyó un try