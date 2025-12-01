Honduras.- El ultraderechista Asfura encabeza los resultados preliminares para la Presidencia de Honduras

MADRID, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El ultraderechista Nasry Asfura lidera la carrera a la Presidencia hondureña en los resultados preliminares de las elecciones generales, reuniendo más del 40% de los votos contabilizados en el primer avance difundido por las autoridades, de poco más de un tercio del total de votos emitidos.

Con un 34,2% del escrutinio, Asfura, de mantener su ventaja, lograría convertirse en el próximo presidente de Honduras con un 40,6% de los votos, aunque estos resultados colocarían al conservador Salvador Nasralla a menos de dos puntos porcentuales, con un 38,8%, según los datos anunciados por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, en una comparecencia ante los medios.

Muy por debajo quedaría la oficialista Rixi Moncada, de izquierda, que, con menos del 19,6%, completa la terna de candidatos con al menos un punto porcentual. Ante la diferencia de resultados, Moncada ha afirmado en la red social X que comunicará su "posición política" tras los resultados con el 100% de los votos contabilizados.