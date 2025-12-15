Honduras: Escrutinio especial se reanuda, Asfura a la cabeza

Asfura encabeza el escrutinio con 1.302.264 votos (40,54%) frente a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1.258.580 papeletas (39,18%), según el 99,56% de las actas contabilizadas en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El recuento especial de más de 2.700 actas con inconsistencias, consideradas claves para definir al ganador, no comenzó debido a obstáculos administrativos, falta de acreditaciones de partidos y procedimientos tecnológicos pendientes, informó el CNE.

Marlon Ochoa, uno de los tres consejeros pendientes del CNE en representación del gobernante Partido Liberal y Refundación (Libre, izquierda), "no ha dado voto por escrito" para autorizar el escrutinio, informó el CNE.

A esto se añade el hecho de que la empresa responsable del soporte tecnológico notificó la necesidad de "repetir" el procedimiento del triple sellado del software que se utilizará en el escrutinio especial, pese a que ese proceso ya se había realizado la noche del viernes.

El CNE dijo estar "listo" para iniciar el escrutinio especial y que está a la espera de que los partidos completen las acreditaciones pendientes, la empresa tecnológica concluya los procedimientos requeridos y Ochoa formalice su voto.

La candidata oficialista del Partido Libre, Rixi Moncada, situada en tercer lugar con el 19,3% de los sufragios, dijo que "no reconoce" los resultados de las elecciones. (ANSA).