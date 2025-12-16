Honduras: Expresidente Hernández niega acusación de golpe de Estado

"No hay ningún plan de regreso a Honduras, ni ningún intento de perturbar el orden constitucional", escribió Hernández en la red social X, argumentando que las declaraciones de Castro "pretenden sembrar el pánico, desviar la atención y generar caos", una práctica que atribuye al partido gobernante Libertad y Refundación (LIBRE).

Unas horas antes, Castro había denunciado un "golpe de Estado", acusando al expresidente de querer regresar para "proclamar al vencedor".

Hernández fue indultado el pasado 27 de noviembre por el presidente Donald Trump tras más de tres años de prisión en Estados Unidos, cumpliendo una condena de 45 años por tráfico de drogas y armas.

El indulto se produjo justo antes de las elecciones del 30 de noviembre, acompañado del sorpresivo respaldo de Trump al candidato conservador Nasry "Tito" Asfura, miembro del partido de Hernández.

El recuento aún no concluyó, lo que alimenta la incertidumbre y el temor a irregularidades tras las denuncias de fraude por parte de varios grupos políticos.

Con el 99,40% de las papeletas escrutadas, Asfura lidera el recuento con 1.298.835 votos (40,52%), seguido de Salvador Nasralla con 1.256.428 (39,48%). La candidata de Libre, Rixi Moncada, ocupa el tercer lugar con 618.448 votos (19,29%).

(ANSA).