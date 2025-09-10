Honduras gana y Costa Rica vuelve a defraudar en fase final de premundial de Concacaf

Honduras ganó 2-0 a Nicaragua este martes en la fase final de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de 2026, una victoria que le permite liderar un grupo donde Costa Rica volvió a tropezar ante Haití, con el que igualó 3-3.

Los goles de la victoria hondureña fueron anotados por Romell Qioto (47) y Alexy Vega (90+1), en un duelo por el Grupo C disputado en el Estadio Nacional Chelato Uclés, en Tegucigalpa.

En esta llave, Costa Rica y Haití empataron en un vistoso partido jugado en el Estadio Nacional, en San José, que terminó despidiendo con silbidos a su selección.

Los goles del combinado tico fueron anotados por Kenneth Vargas (1), Alonso Martínez (35) y Juan Pablo Vargas (90+1), mientras que Duckens Nazon con tres tantos (55, 58 y 86) fue el rey de la noche para los caribeños.

Con estos resultados, Honduras lidera el grupo con 4 puntos, seguido de Costa Rica y Haití con 2 cada uno y Nicaragua con 1.

El líder de cada uno de los tres grupos de esta fase clasificará al Mundial de Norteamérica 2026, mientras que los dos mejores segundos irán a una repesca intercontinental.

Honduras obtuvo una trabajada victoria, donde dominó la posesión de la pelota pero no generó muchas ocasiones a un rival muy romo en ataque.

Quioto despertó al público con un derechazo y Vega puso la puntilla en el tiempo de descuento, en un partido donde la H sacó petróleo de sus escasas oportunidades para quedarse con la victoria.

Por su parte, Costa Rica se metió en problemas y volvió a defraudar. Su seleccionador, el mexicano Miguel Herrera, había tirado de las orejas a sus pupilos por su pobre desempeño en la primera jornada ante Nicaragua.

En el primer acto, y sin tener un juego brillante, Costa Rica mostró actitud presionando al rival y creando peligro.

Kenneth Vargas y Alonso Martínez llevaron cierta tranquilidad al graderío con sendos goles.

Pero en la reanudación un Mazon histórico capitaneó la remontada con tres dianas, una de ellas con un bella chilena.

Juan Pablo Vargas en los descuentos salvó un punto para los ticos.

Jamaica, líder del Caribe

En el Grupo B, Jamaica reina la llave caribeña en solitario tras derrotar el martes 2-0 a Trinidad y Tobago en el Estadio Nacional de Kingston.

Por los Reggae Boyz anotaron Bailey-Tye Cadamarteri (36) y Jonathan Rusell (57).

En el otro partido, Curazao ganó de local 3-2 a Bermudas, con anotaciones de Tahith Chong (14, 26) y Tyrese Noslin, mientras que Kane Crichlow (35) y Djair Parfitt-Williams (42) descontaron para la visita.

Posiciones:

Pts J G E P Gf Gc

Grupo B

1. Jamaica 6 2 2 0 0 6 0

2. Curazao 4 2 1 1 0 3 2

3. Trinidad y Tobago 1 2 0 1 1 0 2

4. Bermudas 0 2 0 0 2 2 7

Grupo C

1. Honduras 4 2 1 1 0 2 0

2.

Costa Rica 2 2 0 2 0 4 4

3. Haití 2 2 0 2 0 3 3

4. Nicaragua 1 2 0 1 1 1 3

jjr/ma