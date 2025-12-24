Honduras: Gobiernos conservadores sudamericanos reconocen victoria de Asfura

Así lo informó hoy un comunicado conjunto de los respectivos Ministerios de Relaciones Exteriores, en el que se transmiten las felicitaciones al candidato de derecha del Partido Nacional.

"Felicitamos al señor Nasry 'Tito' Asfura, presidente electo de la República de Honduras tras las elecciones del 30 de noviembre", se lee en el documento firmado por los ocho países, cuyos gobiernos manifiestan su disposición a "trabajar juntos en los temas que nos unen como naciones hermanas, en particular el comercio, la seguridad, la migración y el fortalecimiento de la democracia en la región".

En el comunicado también se subrayó el apoyo a la labor del Consejo Nacional Electoral, que, en cambio, ha sido objeto de acusaciones por parte de la oposición.

Según el CNE, con el 99,2% de los votos escrutados, Asfura obtuvo el 40,27% de los votos, superando por estrecho margen a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, de centro, que se quedó en el 39,39%. (ANSA).