Honduras, Haití y Costa Rica disputarán en la última fecha un cupo directo al Mundial

Honduras, Haití y Costa Rica se jugarán la clasificación para el Mundial de Norteamérica 2026 en la última fecha del clasificatorio de Concacaf, tras los penúltimos duelos del Grupo C que dejaron fuera de la carrera mundialista a Nicaragua.

El equipo hondureño, que tenía opciones de clasificar de manera directa al Mundial este jueves, perdió 2-0 en su visita a Nicaragua, en partido disputado en el Estadio Nacional de Managua. Los goles del equipo pinolero fueron anotados por Bancy Hernández (12') y Jaime Moreno (82').

En el otro partido de la llave, Costa Rica fue incapaz de ganar a Haití en su exilio de Willemstad, Curazao, donde los caribeños ganaron 1-0 con anotación de Frantzdy Pierrot (44').

Con estos resultados, Honduras y Haití lideran el Grupo C con 8 puntos, seguidos de Costa Rica 6 y Nicaragua 4.

La eliminatoria de Concacaf otorga tres billetes directos al Mundial para los tres primeros equipos de cada grupo, y para los dos mejores segundos, cupos para una repesca intercontinental que se disputará en marzo próximo.

En la última fecha, a celebrarse el martes, Costa Rica recibe a Honduras y Haití será local con Nicaragua.

Tanto hondureños como haitianos dependen de sí mismos para clasificar directamente, mientras que los ticos deben ganar y esperar una derrota haitiana con una Nicaragua que ya no se juega nada.

jjr/ag