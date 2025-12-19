Honduras: Inicia con retraso recuento especial votos dudosos

"Con la presencia de observadores nacionales e internacionales, se inicia el escrutinio especial", informó la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, en X.

El recuento se retrasó en varias ocasiones desde el 13 de diciembre debido a la imposibilidad de instalar las juntas de escrutinio y a disputas entre representantes partidarios.

Tras escrutar el 99,8% de los votos, el conservador Nasry Asfura, del Partido Nacional, candidato del presidente estadounidense, Donald Trump, lidera el recuento con el 40,54% de los votos, por delante de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,19% de los votos.

La candidata oficialista, Rixi Moncada, del partido Libre, es tercera con el 19,29% de los sufragios.

La presidenta, Xiomara Castro, dijo que reconocerá al ganador de las elecciones.

"Aún en estas difíciles circunstancias, he sido respetuosa de la ley y de la Constitución de la República, y para mantener la paz en nuestro país, considerando que los partidos tradicionales decidieron abandonar la tesis de voto por voto de las 19.167 actas presidenciales, respetaré al ganador que proclame el Consejo Nacional Electoral", declaró Castro en una ceremonia militar en Tegucigalpa. (ANSA).