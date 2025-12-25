Honduras.- La candidata oficialista hondureña acusa al CNE de sucumbir ante el "fraude" y la "imposición extranjera"

MADRID, 25 Dic. 2025 (Europa Press) -

La candidata del oficialista Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Rixi Moncada, ha acusado al Centro Nacional Electoral (CNE) de "asesinar" la democracia y sucumbir ante el "fraude" y la "imposición extranjera" tras declarar como ganador de las elecciones del 30 de noviembre a Nasry Asfura, del conservador Partido Nacional.

"El CNE, atendiendo las instrucciones del imperio, asesinó nuestra incipiente democracia, pero nuestro pueblo no es ingenuo: la proclama del 'presidente electo' es un fraude y una imposición extranjera", ha resaltado en un mensaje publicado en redes sociales.

En este sentido, ha asegurado que "el presidente electo" pidió "la intervención" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "En el silencio electoral, ellos pagaron mensajes masivos amenazantes contra los votantes que reciben remesas, con la única intención de torcer la voluntad popular", ha sentenciado.

Asimismo, ha instado a las autoridades a investigar presuntas irregularidades en el marco de los comicios. "Denuncio al bipartidismo que con ignominia dejó las huellas de su plan criminal y fraudulento en 26 audios que deben ser investigados hasta las últimas consecuencias", ha resaltado.

El candidato por el Partido Liberal, Salvador Nasralla —que quedó segundo en la contienda electoral por menos de un punto porcentual de diferencia respecto a Asfura— también ha rechazado la declaración del CNE, asegurando que "no refleja la verdad completa del voto ciudadano".

Nasralla ha denunciado que lo que ha sucedido en Honduras "es igual a lo que los líderes de izquierda lograron en Venezuela imponiendo a la fuerza a Nicolás Maduro", lamentando que "se está tolerando un recuento limitado con el aval del presidente de Estados Unidos (Donald Trump), a quien malinformaron".

El CNE ha detallado que Asfura, respaldado públicamente por Trump, se ha hecho con el 40,27 por ciento de los votos, por delante de Nasralla, que ha obtenido un 39,53 por ciento de los apoyos y de Moncada, que ha cosechado un 19,19 por ciento de las papeletas.