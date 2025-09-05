Honduras: La economía de Honduras crece un 3,9% en el primer semestre de 2025 impulsada por la mayor demanda

MADRID, 5 Sep. 2025 (Europa Press) -

La economía de Honduras ha registrado un crecimiento del 3,9% en el primer semestre de 2025 gracias al dinamismo de la demanda interna y externa, según informó el Banco Central de Honduras. En el informe 'Comportamiento de la economía hondureña', el organismo resalta el mayor consumo de los hogares y el repunte de las exportaciones, en especial por el buen desempeño de las actividades agroindustriales. Así, el comercio exterior de Honduras continuó al alza en el primer semestre del año, favorecido por el incremento del 15,5% de las exportaciones, principalmente de café. Al mismo tiempo, las importaciones reportaron un aumento del 3%. Como resultado, el déficit comercial se anotó una reducción de US$599,6 millones (510 millones de euros).

Por otra parte, los ingresos por remesas familiares aumentaron un 25,3% hasta junio, impulsado por envíos ante las políticas migratorias internacionales, hasta niveles históricos de US$9010,7 millones (7675 millones de euros). Asimismo, la inflación se desaceleró hasta el 4,67% interanual a junio, dentro del rango de tolerancia establecido por el banco central de alrededor del 4%. La institución recuerda que las medidas de subsidio a los combustibles y energía eléctrica aplicadas por el gobierno hondureño han conseguido reconducir la inflación interanual en aproximadamente 0,35 puntos porcentuales.

El informe señala la "tenue resiliencia" de la economía mundial en el segundo trimestre del año, con riesgos a la vista geopolíticos y de proteccionismo, así como de volatilidad en los mercados financieros y tensiones comerciales persistentes. Respecto a los aranceles, el banco central apunta que permanecen en niveles históricamente altos, con posibilidad de intensificación en la segunda mitad de 2025.