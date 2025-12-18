Honduras.- La presidenta de Honduras llama a la movilización mientras la oposición y la OEA piden proteger el escrutinio

MADRID, 18 Dic. 2025 (Europa Press) - La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha hecho este miércoles un llamamiento a la población para que se movilice en la capital, Tegucigalpa, "en defensa de la justicia", alegando que no permitirá "ni golpes ni fraudes nunca más", cuatro días después de anunciar que no reconocerá al gobierno resultante de los resultados electorales, cuya publicación ha sufrido reiteradas demoras que han provocado una crisis política en el país centroamericano en la que ahora la oposición y la Organización de los Estados Americanos (OEA) han pedido proteger el material electoral mientras se revisan actas. "A partir de información de inteligencia verificada, he advertido que se está gestando una agresión contra el orden democrático para desconocer la voluntad popular expresada en las urnas, consolidando así un golpe electoral", ha afirmado en un discurso en el que ha pedido que "el pueblo se concentre pacíficamente en Tegucigalpa, en defensa de la justicia, la libertad y la memoria de nuestros mártires". "En Honduras no permitiremos ni golpes ni fraudes nunca más", ha agregado. Sus palabras han llegado en el marco de la crisis por los sucesivos retrasos e incidencias en la difusión de los resultados electorales, cuyos datos oficiales publicados sitúan al candidato ultraderechista Nasry Asfura (Partido Nacional), con un 40,52 por ciento, por delante del conservador Salvador Nasralla (Partido Liberal, 39,20 por ciento), una vez realizado el 99,4 por ciento del escrutinio. Muy por detrás les sigue la candidata oficialista, Rixi Moncada, con el 19,30 por ciento de los apoyos. OPOSICIÓN, CNE Y OEA PIDEN QUE SE PROTEJA EL MATERIAL ELECTORAL En este escenario, los partidos Nacional y Liberal han pedido esta misma noche que comience el escrutinio especial, que incluye la revisión de algo menos de 3.000 actas con inconsistencias. Ambas formaciones han afirmado estar "de acuerdo en respaldar absolutamente el escrutinio de las 2.794 actas, a fin de que esto comience lo más rápido posible, si es posible en el primer turno que sigue a partir de ahora", ha anunciado el representante del Partido Liberal Arístides Mejía, en declaraciones recogidas por el diario hondureño 'El Heraldo'. A su vez, la candidata a vicepresidenta del Partido Nacional, María Antonieta Mejía, ha indicado que, en virtud del acuerdo, el proceso comenzará este jueves, con la participación de enviados de ambos partidos. Asimismo, ha solicitado a las Fuerzas Armadas que actúen para "resguardar el material electoral y garantizar la seguridad de todas las personas dentro del centro, para que el pueblo hondureño tenga paz y tranquilidad". "Esperamos que esto cree certidumbre y que el pueblo hondureño pueda tener una blanca Navidad", ha concluido. En una línea semejante se ha pronunciado la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, que ha pedido a las autoridades que se desplacen preventivamente y "de inmediato" al Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), donde se encuentra el Centro Logístico Electoral, para que "protejan las personas y el material electoral", tras los disturbios en la noche anterior a raíz de los enfrentamientos entre militantes de los tres partidos. Mientras tanto, los observadores electorales de la OEA ha coincidido con el CNE, reiterando su llamamiento a partidos políticos, fuerzas de seguridad y autoridades para "proteger el material electoral". "Es responsabilidad del Gobierno proporcionar la seguridad en los recintos y procesos de escrutinio", ha agregado en un mensaje difundido en X donde ha advertido de que "incumplir este deber tiene un impacto directo sobre el proceso electoral y la democracia del país". De este modo, la misión observadora de la OEA ha exhortado a todos los actores "a evitar confrontaciones, participar del conteo y canalizar sus inconformidades por las vías legales e institucionales establecidas para ello". Por su parte, Estados Unidos --que ha apoyado al ultraderechista Asfura en los comicios y cuyo presidente, Donald Trump, ha sido acusado por Xiomara Castro de injerencia-- ha argumentado que el CNE "debe iniciar de inmediato el proceso de escrutinio especial para finalizar los resultados oficiales", una petición que ha ido acompañada de una advertencia: "Cualquier llamamiento a perturbar el orden público o la labor del CNE tendrá consecuencias", ha afirmado la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental estadounidense en X.