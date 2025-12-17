Honduras: La presidenta Xiomara Castro denuncia golpe de Estado

En su cuenta de X escribió: "Informo con responsabilidad histórica que, a partir de información de inteligencia verificada, Juan Orlando Hernández, perdonado en EEUU, planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones al tiempo que está en marcha una agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático a través de un golpe contra mi gobierno".

"Ante esta grave situación, solicito de urgencia el respaldo consciente y pacífico del pueblo hondureño", agregó.

Castro convocó "al pueblo, a los movimientos sociales, colectivos, organismos de base, militancia y ciudadanía a concentrarse de manera urgente y pacífica en Tegucigalpa, para defender el mandato popular, rechazar cualquier intento golpista y hacer visible ante el mundo que aquí se gesta un nuevo golpe".

Hernández por su parte calificó de "falsa" la acusación de Castro y negó que planifique su regreso al país.

El ex presidente conservador, condenado a 45 años de prisión por narcotráfico y posesión de armas, fue indultado por el presidente estadounidense, Donald Trump, tres días antes de las elecciones del pasado. "Pueblo hondureño, la acusación lanzada por la presidenta Xiomara Castro es completamente falsa. No existe ningún plan de ingreso al país ni intento de ruptura del orden constitucional", escribió en su cuenta de X.

El fiscal general, Johel Zelaya, ordenó la "captura inmediata" de Hernández.

Los últimos resultados muestran un empate técnico entre el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, y el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla.

Falta aún el recuento manual del 15% de las actas, 2.700 papeletas. (ANSA).