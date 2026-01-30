Honduras mantendrá exoneración de multa a migrantes indocumentados

El gobierno del conservador Nasry Asfura mantendrá la exoneración de una multa para los migrantes que ingresen de manera ilegal a Honduras, una medida declarada por la administración anterior, informaron este viernes fuentes oficiales.

El país centroamericano aplica desde 2022 una amnistía para los migrantes indocumentados que les exonera de pagar unos US$263 de multa por entrar sin papeles. La orden fue aplicada por el gobierno de la izquierdista Xiomara Castro, quien dejó el cargo el martes, en el contexto de una oleada migratoria hacia Estados Unidos.

Honduras sigue siendo parte de la ruta migratoria al norte del continente y también a la inversa de las personas que regresan a sus países por las políticas antiinmigrantes impuestas desde el año pasado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

La amnistía, que sirve como salvoconducto a los migrantes para transitar por el país, venció el lunes pasado, pero fue ampliada por 60 días mientras el Congreso ratifica un nuevo decreto, dijo al telenoticiero HCH el nuevo director del Instituto Nacional de Migración, Carlos Cordero.

"Se ha girado la comunicación correspondiente a las delegaciones (migratorias) para evitar esas multas", declaró el funcionario.

Imágenes divulgadas por HCH mostraron a algunos migrantes cubanos varados el martes pasado en un puesto fronterizo con Nicaragua debido a la reactivación temporal de esa multa.

Por su lado, el presidente del Congreso, el oficialista Tomás Zambrano, señaló en X que los diputados están convocados el lunes a una sesión plenaria para "aprobar" varias exoneraciones, entre ellas la "amnistía migratoria".

Organismos de derechos humanos han cuestionado el impacto de este cobro, al considerar que los migrantes que no pueden pagar quedan expuestos a permanecer en el país en condiciones precarias.