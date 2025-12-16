Honduras: Militantes del partido Libre protestan por recuento

La Policía Nacional acabó desalojando con el uso de cañones de agua a los militantes que protestaban frente al Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), centro de resguardo del material electoral de las elecciones del pasado 30 de noviembre.

El desalojo provocó al menos una persona herida, según dijo a la prensa una mujer que participó en la protesta.

Zelaya dijo el sábado que su partido saldría a protestar contra el supuesto "fraude" que hubo en las elecciones.

La candidata de Libre, Rixi Moncada, figura en el tercer lugar del escrutinio con el 19,29% de los votos.

Todavía falta el conteo de al menos 2.792 actas con inconsistencias, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), que atribuye la demora del escrutinio especial, que debía haber comenzado el sábado, a obstáculos administrativos, la ausencia de representantes de algunos partidos en las mesas de verificación y procedimientos tecnológicos pendientes.

Con el 99,8% de las actas escrutadas, Nasry Asfura, candidato del conservador Partido Nacional, quien es apoyado por el presidente estadounidense, Donald Trump, lidera los resultados con el 40,54% de los votos, seguido de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,19% de los sufragios, quien denunció "trampas" en el escrutinio.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) instó a las autoridades hondureñas a iniciar "de inmediato" el escrutinio especial de las elecciones y consideró "injustificables" los retrasos sufridos. (ANSA).