Honduras: Misión del subsecretario Silli en Honduras

El Ministerio de Relaciones Exteriores italiano anunció la visita a través de un comunicado oficial.

Durante su estancia, Silli se reunió con la recién nombrada Ministra de Relaciones Exteriores de Honduras, Mireya Agüero.

En el encuentro, ambas partes expresaron su deseo común de intensificar la cooperación en diversos ámbitos, que incluyen los sectores económico, comercial, cultural, académico y de seguridad.

Asimismo, se discutieron las actividades del Instituto Italo-Latinoamericano (IILA) y se revisaron las iniciativas de diplomacia jurídica, destacando el proyecto "Falcone-Borsellino", que busca fortalecer la colaboración judicial y el combate a la criminalidad organizada en la región.

Esta visita subraya el compromiso de Italia de fomentar relaciones más estrechas con Honduras, promoviendo un desarrollo conjunto y sostenible. (ANSA)