Honduras.- Nasralla defiende su victoria electoral en Honduras "por amplio margen"

MADRID, 11 Dic. 2025 (Europa Press) -

El candidato del Partido Liberal de Honduras, Salvador Nasralla, ha afirmado que su formación ganó "por amplio margen" las elecciones presidenciales, mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE), al que ha acusado de fraude por sus interrupciones en el recuento, aún da la victoria a su rival, Nasry Asfura, del Partido Nacional, si bien por menos de un punto porcentual de margen.

"Según las estimaciones (...) hoy, el Partido Nacional nos ha quitado 300.000 votos (...) Por eso todo el mundo pide que se haga el conteo voto por voto, porque el Partido Liberal de Honduras ganó por amplio margen las elecciones", ha defendido en una rueda de prensa en la que ha atribuido esta pérdida de votos a los datos "desfigurados" del JSON (un formato de texto para el intercambio de datos empleado en la conversión de actas en datos digitales).

El conservador ha denunciado estas "inconsistencias" en una comparecencia en la que ha participado un miembro del equipo técnico de la formación política. Según éste, "el 100 por ciento de las actas registradas a través del JSON fueron transcritas manualmente, generando un margen inaceptable de errores, cambios y resultados que no coinciden".

"Ante estas irregularidades, producto de la irresponsabilidad de la compañía ASD, la única respuesta para proteger la voluntad del pueblo es exigir el voto por voto, para garantizar transparencia y dejar en evidencia cualquier intento de manipulación", ha defendido Nasralla.

Por ello, ha pedido al Consejo Nacional Electoral (CNE) que "a partir de mañana, se haga el conteo voto por voto" y ha rechazado que tome "mucho tiempo". "En un día pueden revisar 6.000 actas más o menos y en tres, cuatro días terminan de revisarlas todas, porque sólo es en el nivel presidencial. Entonces, no acepto que me digan que eso toma mucho tiempo", ha señalado.

El aspirante presidencial ha aprovechado para dar las gracias al Partido Nacional que, en palabras de su candidata a la vicepresidencia, María Antonieta Mejía, ha defendido el escrutinio acta por acta. Un agradecimiento que ha extendido al oficialista Partido Libertad y Refundación (LIBRE) por haber "aceptado la derrota y que el ganador es el Partido Liberal", según ha declarado.