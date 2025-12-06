Honduras. Nasralla denuncia irregularidades en más de 5.000 actas electorales e insiste en que ha ganado los comicios

MADRID, 6 Dic. 2025 (Europa Press)

El candidato presidencial hondureño Salvador Nasralla ha denunciado este sábado que tiene constancia de "graves" irregularidades en más de 5.000 actas electorales y asegurado que, según el recuento que baraja su equipo, está convencido de que ganó las elecciones presidenciales de la semana pasada, aunque el último recuento oficial sigue concediendo a su rival, Nasry Asfura, más de 10.000 votos de ventaja.

En medio del hastío y las críticas de los observadores de la Organización de Estados Americanos, que este sábado ha criticado "demoras e intermitencias en la gestión del material electoral" y "un marcada falta de pericia en el desarrollo y ejecución" del proceso de recuento, Nasralla ha aparecido en su cuenta de X para informar que ha pedido una nueva comprobación.

"En más de 5.000 actas donde ya comprobamos que existen inconsistencias y errores graves, que están alterando la voluntad del pueblo expresada en las urnas, estamos solicitando una revisión minuciosa, incluida de ser necesario la verificación voto por voto", ha indicado.

Nasralla ha pedido "tranquilidad" al interpretar que el reglamento le concede de plazo hasta el próximo 29 de diciembre para llevar a cabo esta revisión antes de declararse absolutamente convencido de su triunfo. "Nuestro departamento de cómputo, con el 100 por cien de las actas físicas en mano, nos ha demostrado que ganamos esta elección", ha asegurado.

Con el 88,02 por ciento de las actas escrutadas, Asfura, del Partido Nacional, sigue encabezando el recuento con 1.132.321 votos (40,19%), mientras que Nasralla, del también conservador Partido Liberal, suma 1.112.570 (39,49%), según los resultados oficiales preliminares del Consejo Nacional Electoral del país, en medio de constantes parones durante el conteo.

Ante esta situación, y en su comunicado de este domingo, la OEA considera "imperativo" que las autoridades electorales de Honduras "garanticen plenamente que las etapas subsecuentes del proceso, incluyendo el alto volumen de actas aún no contabilizadas, el escrutinio especial y la fase de impugnaciones, se lleven a cabo con total claridad, máxima eficiencia y sin ningún tipo de retraso".