Honduras.- Nasralla "no acepta" la declaración del CNE que da la victoria electoral a Asfura en Honduras

MADRID, 25 Dic. 2025 (Europa Press) -

El candidato presidencial por el Partido Liberal de Honduras, Salvador Nasralla, ha rechazado este miércoles la declaración del Consejo Nacional Electoral (CNE) dando la victoria a Nasry Asfura en unas elecciones celebradas hace ya más de 20 días y que han estado marcadas por las denuncias de fraude electoral emitidas por el Partido Liberal y el oficialista LIBRE.

"Les hablo como una persona que cree en la democracia, que cree en la ley. Sobre todo, que cree en la dignidad del voto de cada uno de nosotros. No acepto la declaratoria emitida hoy, 24 de diciembre, por el Consejo Electoral porque no refleja la verdad completa del voto ciudadano", ha afirmado en una comparecencia desde la sede de su formación política entre gritos de sus seguidores diciendo "no al fraude".

Nasralla, que ha quedado segundo en la contienda electoral por menos de un punto porcentual de diferencia respecto a Asfura, ha defendido que su postura "no es un capricho, no es una reacción emocional" y ha condenado que se haya dado un resultado "sin contar todos los votos", teniendo en cuenta que, según ha reconocido el propio CNE, el 1,63 por ciento de las actas presentan "inconsistencias".

"Eso les va a pesar toda la vida. La democracia no se cierra por cansancio ni porque hoy es 24 (de diciembre)", ha señalado, antes de reiterar que no va a aceptar un resultado "construido sobre omisiones". Hacerlo, ha afirmado, "sería traicionar la confianza" de los votantes

El candidato del Partido Liberal ha asegurado que no tiene "miedo de decir la verdad y a exigir que el proceso electoral se honre con integridad y de acuerdo a la ley" y ha recordado que ésta "reconoce el derecho de los partidos políticos a pedir revisión cuando existen razones contundentes" para dudar del proceso. "¿Quiénes decidieron qué votos valían y cuáles no?", se ha preguntado.

"Si no se cuentan los votos, yo seguiré repitiendo (...) que éste, al igual que el del 2017, fue un fraude que me cometieron los del crimen organizado", ha aseverado, al tiempo que ha acusado al Partido Nacional de gobernar "junto a una de las maras". En este sentido, ha advertido de que "no será Asfura quien va a gobernar Honduras, (sino) el crimen organizado dirigido por (el expresidente hondureño, indultado por Estados Unidos) Juan Orlando Hernández".

Por otra parte, ha denunciado que "lo que está sucediendo hoy en Honduras es igual a lo que los líderes de izquierda lograron en Venezuela imponiendo a la fuerza a Nicolás Maduro", lamentando que "se está tolerando un recuento limitado con el aval del presidente de Estados Unidos (Donald Trump), a quien mal informaron".

Con todo, Nasralla ha descartado hacer un llamamiento a la movilización alegando que el país centroamericano ya "ha sufrido" al imponerse la política "por la fuerza y no por la razón". "No llamo ni al desorden ni a la violencia, llamo a algo más fuerte, a la conciencia, al respeto y la defensa pacífica del voto y anuncio que defenderé el voto por la vía legal, cívica y pacífica hasta que se conozca por completo la verdad", ha añadido.