Honduras: Nasry Asfura asume como nuevo presidente de Honduras

Durante una ceremonia solemne, Asfura prestó juramento ante el Parlamento, marcando el inicio de su mandato.

El empresario y magnate de la construcción de 67 años, que cuenta con un fuerte respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue proclamado ganador de las elecciones de noviembre tras un escandaloso conteo que se extendió por casi dos meses.

Su margen de victoria sobre el candidato liberal Salvador Nasralla fue inferior al 1%, lo que intensificó las controversias en torno al proceso electoral.

Asfura llega al poder en un contexto de desafíos significativos, incluyendo la corrupción y la crisis económica que afectan al país.

Su administración se centrará en restaurar la confianza en las instituciones y en promover el desarrollo económico, una tarea que será observada de cerca tanto a nivel nacional como internacional. (ANSA)