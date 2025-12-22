Honduras: Paralizado de nuevo recuento especial

La interrupción se debió a diferencias con los representantes del Partido Liberal y el Partido Libre.

"El retardo malicioso es evidente. Si están dejando actas en cero sin fundamento legal, eso tiene consecuencias. Equivale a decir que en más de cien lugares no hubo elección. La democracia tiene reglas y es deber de todos respetarlas, incluso de los que se sienten intocables", escribió la consejera Cossette López en su cuenta de X.

De las 2.792 actas electorales sobre las que pesan sospechas de irregularidades, desde el jueves se han escrutado 983 hasta el momento.

La misión electoral de la Unión Europea (UE) en Honduras lamentó el sábado que, aunque el recuento se ha desarrollado hasta ahora de manera "transparente", el proceso de validación de las actas ha sido "comprometido por una parálisis intencionada continua".

Los datos preliminares del CNE mantienen, con el 99,87% del escrutinio, al conservador Nasry Asfura, del Partido Nacional, en primer lugar con el 40,29% de los votos, por delante de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,56% de los votos.

La candidata oficialista Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación (Libre), ocupa el tercer lugar con el 19% de las papeletas.

La ley hondureña establece como fecha límite el 30 de diciembre para la proclamación oficial de los resultados de las elecciones celebradas el 30 de noviembre. (ANSA).