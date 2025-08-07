Honduras: Piden captura de autores intelectuales del crimen de López

López, que también era concejal de la Alcaldía de Tocoa por el gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), fue asesinado el 14 de septiembre de 2024 en el interior de su vehículo tras salir de una iglesia en la ciudad de Tocoa.

Tres presuntos autores materiales enfrentarán una audiencia preliminar el próximo 14 de agosto en el Palacio de Justicia de San Pedro Sula.

La Fiscalía hondureña tiene "en sus manos todas las pruebas necesarias para detener y procesar a los autores intelectuales, pero ha elegido la inacción", denunció el Comité Municipal en un comunicado.

"A Juan López lo mataron por encargo. El próximo 14 de agosto no es solo una audiencia contra los autores materiales; es una oportunidad para exigir acción real: la captura inmediata de los autores intelectuales que siguen libres a pesar de las pruebas", apunta el comunicado.

"La justicia plena solo llegará cuando se actúe contra todos los responsables, especialmente quienes financian y planifican estos crímenes", subraya la organización. (ANSA).