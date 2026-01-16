Honduras: presidenta Castro comienza transición con Asfura

La líder saliente impugnó enérgicamente los resultados oficiales, alegando que las autoridades electorales no contabilizaron más de un millón de votos.

A pesar de las acusaciones de fraude y del intento de imponer un recuento "voto por voto" por decreto, Castro ordenó a sus ministros organizar la entrega del poder, prevista para el 27 de enero.

Asfura, con el apoyo político de Donald Trump, obtuvo el 40,27% de los votos, superando por poco a sus rivales.

La tensión institucional sigue siendo alta: la Corte Suprema ha bloqueado las investigaciones sobre presuntas violaciones electorales, una medida que Castro ha calificado de "denegación de justicia".

Sin embargo, para evitar acusaciones de autoritarismo, la presidenta reiteró que respetará el plazo constitucional, abandonando el palacio presidencial sin quedarse "ni un día más", pero instando a los jóvenes a no aceptar pasivamente lo que considera un "fraude monstruoso". (ANSA).