Honduras reanuda el lento escrutinio de las controversiales elecciones

Honduras reanudó este lunes el escrutinio de las elecciones del pasado 30 de noviembre, que por problemas técnicos está llevando a cabo a cuenta gotas, con dos candidatos de derecha en cerrada disputa por la presidencia.

En el lento conteo de votos, el empresario derechista Nasry Asfura, de 67 años y apoyado por el mandatario estadounidense Donald Trump, lleva una leve ventaja sobre el presentador de televisión Salvador Nasralla, de 72 años, del Partido Liberal (PL).

En un distante tercer lugar de la contienda a una vuelta, figura la candidata del gobernante partido Libre, Rixi Moncada.

Desde el viernes el escrutinio se había paralizado, pero este lunes la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, publicó en X que "después de realizarse las acciones técnicas (acompañadas de auditoría externa) los datos ya están actualizándose".

Sin embargo, el recuento se movía muy lentamente alcanzando cerca del 90% de las actas, en medio de la expectativa de los contendientes y denuncias de "fraude".

Hall atribuyó el atraso a problemas técnicos de la empresa colombiana que contrataron para el escrutinio.

Por su parte, Nasralla denunciaba que son "los corruptos (los que) tienen detenido el proceso de conteo".

Libre pidió "la nulidad total" de las elecciones y convocó a "movilizaciones", "protestas" y "paros", a la vez que llamó a los funcionarios gubernamentales a no cooperar con la transición de gobierno.

El partido de izquierda en el poder anunció que realizará una "Asamblea Extraordinaria de la Dignidad Nacional" el 13 de diciembre.

La presidenta del país, Xiomara Castro, no se ha pronunciado sobre los anuncios de su partido.

El CNE tiene hasta el 30 de diciembre para declarar un ganador, según la ley.

nl/mr