Honduras resiste y aleja a Costa Rica del Mundial tras empate 0-0

Honduras y Costa Rica empataron 0-0 este jueves en la tercera fecha de la fase final de la eliminatoria de Concacaf para el Mundial de 2026, un resultado que aleja al equipo costarricense de la máxima cita del fútbol.

El partido disputado en el Estadio General Francisco Morazán, de San Pedro Sula, fue ríspido y sin grandes ocasiones de gol, aunque los costarricenses buscaron con más ahínco la portería rival.

Con este resultado, Haití lidera el Grupo C con 5 puntos, los mismos que Honduras. Les siguen Costa Rica con 3 unidades y Nicaragua con una.

Costa Rica, con seis participaciones mundialistas, llegó a Honduras con la imperiosa necesidad de mostrar sus galones, tras un pobre inicio de la fase final, en la que empataron con Nicaragua y Haití.

Su técnico, el mexicano Miguel Herrera, está siendo muy cuestionado por la afición, que lo abucheó en el último partido disputado en San José.

En Honduras, el "Piojo" Herrera presentó un equipo que buscó el control del esférico ante un rival que jugaba al contragolpe con balones a la espalda de los centrales.

El encuentro fue muy igualado y careció de grandes ocasiones, aunque en el tramo final del partido los ticos pudieron dejar muda a la afición local con varias ocasiones para adelantarse en el marcador.

Costa Rica sigue sin ganar en la eliminatoria, lo que ha encendido las alarmas de una afición costarricense que aún añora aquella generación dorada que logró el histórico octavo puesto en el Mundial de Brasil 2014.

En la próxima fecha los ticos recibirán el lunes a Nicaragua, colista del grupo, en el Estadio Nacional de San José.

Por su parte, Honduras recibirá en Tegucigalpa a Haití.

Haití se merienda a Nicaragua

En el otro partido de la llave, Haití se paseó ante Nicaragua, a la que goleó 3-0 de visita, en duelo disputado en el Estadio Nacional en Managua.

Los goles fueron anotados por Duckens Nazon (12), Danley Jean Jacques (35) y Louicius Don Deedson (90+2).

El resultado aupó a los caribeños a la cabeza del grupo, tras sumar una victoria y dos empates.

El partido ante Nicaragua estuvo suspendido por más de una hora tras un corte de luz en el estadio, en medio de un aguacero con truenos incluidos.

