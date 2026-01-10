Honduras retira denuncia de tratado de extradición con EEUU

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció este sábado, a dos semanas de entregar el poder al presidente electo Nasry Asfura, que retiró formalmente la denuncia que hizo en agosto de 2024 del tratado de extradición de narcotraficantes con Estados Unidos.

Castro ya había informado el 18 de febrero de 2025 que llegó a un acuerdo con la administración de Donald Trump para mantener el tratado de extradición hasta el próximo 27 de enero, cuando será sustituida por el opositor Asfura, respaldado por el mandatario estadounidense.

“El compromiso de mi gobierno en la lucha contra el narcotráfico está demostrado con hechos, cifras y resultados, de manera firme, valiente y frontal”, escribió Castro al anunciar su decisión en la red social X.

Según Castro, bajo el tratado, su gobierno ha entregado a Estados Unidos 52 hondureños acusados de narcotráfico, entre ellos el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), quien fue extraditado unos meses después de dejar el gobierno y condenado en junio de 2024 a 45 años de cárcel.

Castro señaló como "una grave contradicción que los Estados Unidos de América indulten a quien fue condenado por tráfico de drogas", en alusión al exmandatario.

En medio de una fuerte ofensiva de apoyo a la candidatura de Asfura, Trump indultó a inicios de diciembre a Hernández, al considerar que fue víctima de un "montaje" de su antecesor, el demócrata Joe Biden. Hernández y Asfura son del mismo partido.

Ese indulto "debilita y pone en riesgo los esfuerzos conjuntos para enfrentar el flagelo que destruye tanto a la sociedad norteamericana como a nuestros pueblos", destacó Castro.

La presidenta había denunciado el tratado en 2024 luego de que la embajada de Washington en Tegucigalpa criticó un encuentro entre jefes militares hondureños y sus homólogos venezolanos acusados y sancionados por Estados Unidos por narcotráfico.