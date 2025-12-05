Honduras.- Un consejero del ente electoral de Honduras acusa a los partidos Liberal y Nacional de fraude.

MADRID, 5 de diciembre de 2025 (Europa Press). El consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Marlon Ochoa, designado por el oficialismo, ha denunciado este jueves un "fraude" en las elecciones generales del que ha culpado tanto al resto del órgano como al "bipartidismo" que conformarían el Partido Liberal, representado en los comicios por el conservador Salvador Nasralla, y el Partido Nacional, cuyo candidato es el ultraderechista Nasry Asfura. Ochoa, vinculado al Partido Libertad y Refundación (Libre), ha asegurado en una comparecencia ante los medios "un fraude electoral organizado, perpetrado criminalmente por el bipartidismo", al que ha acusado también de pretender "imponer un sistema de transmisión de resultados electorales fraudulento". Asimismo, ha señalado a la actual presidenta del CNE, Ana Paola Hall, del Partido Liberal, y a la restante consejera, Cossette López-Osorio, del Partido Nacional, responsabilizándolas de haber propuesto un sistema "diseñado para ejecutar un fraude electoral". "El pueblo hondureño (...) no permitirá un nuevo fraude electoral", ha asegurado en una intervención en la que ha alegado que el sistema de contabilización acomete "fraude automatizado (y) transferencia de votos entre candidatos y partidos". Al término, Ochoa ha publicado en la red social X una misiva dirigida a las otras dos consejeras en la que ha tachado de "verdadera trampa" el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y ha realizado numerosas alegaciones de supuesta adulteración, fraude, retención de actas y caídas deliberadas del portal de difusión de resultados, entre otras. Para Ochoa, "forman parte de una operación coordinada entre fuerzas internas de la cúpula del bipartidismo y una injerencia extranjera aliada que está imponiendo una decisión electoral". Tras su intervención, López-Osorio se ha pronunciado a través de la red social X, donde ha anunciado su intención de "ampliar la querella que se le olvida (que) tiene pendiente por difamación y los once delitos en concurso real por violencia contra la mujer". "Responderá por todos los delitos que comete contra mí, responderá y sin inventarle pruebas falsas", ha agregado. El CNE está conformado por tres consejeros elegidos en el Congreso para un período de cinco años durante el cual se rotan la presidencia del órgano y no tienen permitido participar en actividades de formaciones políticas. Tras su creación en 2019, ha sustituido al Tribunal Supremo Electoral y es la máxima autoridad a este respecto. Mientras sus miembros han intercambiado acusaciones, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, ha reclamado que "el pueblo hondureño merece que se respete su voluntad y se escuche su voz" y ha instado a todos los partidos a "defender la independencia del CNE para garantizar la total transparencia y el correcto recuento de cada voto y acta". "Los ojos del mundo, incluidos los nuestros, están puestos en Honduras", ha subrayado en un mensaje en el que ha recordado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha apoyado públicamente a Asfura, "ha dejado claro que la democracia está en tela de juicio en estas elecciones".