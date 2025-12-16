Honduras: Xiomara Castro denuncia un golpe en preparación

Según Castro, Hernández planea regresar al país para "proclamar al ganador" de las elecciones generales del 30 de noviembre, cuyos resultados definitivos aún no se conocen.

"Con base en información de inteligencia verificada, Juan Orlando Hernández planea su ingreso al país para proclamar al ganador de las elecciones, mientras se lleva a cabo una agresión que busca quebrantar el orden constitucional y democrático mediante un golpe de Estado", escribió la presidenta en X, pidiendo el "apoyo consciente y pacífico del pueblo hondureño".

Castro llamó a los movimientos sociales y activistas del partido gobernante Libertad y Refundación (Libre) a reunirse para "defender el mandato popular y rechazar cualquier intento de golpe de Estado".

Mientras tanto, el clima en el país está marcado por la incertidumbre y la tensión. El recuento especial de 2792 papeletas, en el que han surgido "inconsistencias", alimentando temores de irregularidades y acusaciones de fraude, aún no ha comenzado.

Con el 99,40% de las papeletas escrutadas, el candidato de derecha respaldado por Donald Trump, Nasry Asfura, lidera con 1.298.835 votos (40,52%), seguido del centrista Salvador Nasralla con 1.256.428 votos (39,48%), que denunció fraude y se proclamó vencedor. El candidato de Libre, Rixi Moncada, quedó en tercer lugar con 618.448 votos (19,29%). (ANSA).