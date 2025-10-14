Honduras y Costa Rica golean con facilidad para liderar grupo mundialista

Honduras y Costa Rica golearon con facilidad este lunes a Haití y Nicaragua, respectivamente, en la cuarta fecha de la eliminatoria final de Concacaf, lo que permite al equipo catracho encabezar el grupo escoltado por el onceno tico.

Los hondureños derrotaron 3-0 a Haití, en partido disputado en el Estadio Nacional Chelato Uclés, en Tegucigalpa, con goles de Rigoberto Rivas (18'), Anthony Lozano (26') y Romell Quioto (40').

Por su parte, Costa Rica venció 4-1 a Nicaragua en el Estadio Nacional, en San José, con anotaciones de Alonso Martínez (12' y 28'), Manfred Ugalde (49') y Francisco Calvo (90+4), mientras que Junior Arteaga descontó para Nicaragua (26').

A falta de dos jornadas, Honduras lidera el Grupo C con 8 puntos, seguido de Costa Rica con 6, Haití con 5 y Nicaragua con 1.

El clasificatorio da tres boletos a los primeros de cada grupo para ir al Mundial y dos repescas a los dos mejores segundos.

Honduras cerrará la eliminatoria el 13 de noviembre en Nicaragua y el 18 en Costa Rica, mientras que Haití hará lo propio en casa ante ticos y pinoleros.

Honduras clasificará al Mundial en la próxima fecha si gana en Nicaragua y Costa Rica y Haití empatan. A Nicaragua solo le queda un milagro para optar a un repechaje.

Honduras, líder

Ningún partido se parece a otro y Honduras, que no había disparado a puerta con peligro en su último duelo ante Costa Rica hace tan solo cuatro días, solo necesitó 40 minutos para liquidar a su rival.

El técnico de Honduras, el colombiano Reinaldo Rueda, realizó dos cambios y buscó de inicio dar mayor volumen al ataque con el delantero del Santos Laguna mexicano Anthony el "Choco" Lozano, en detrimento de Jorge Benguché.

Por su parte, el francés Sébastien Migné, seleccionador de Haití, presentó tres modificaciones, con una banda izquierda totalmente renovada, pero con los inamovibles Duckens Nazon y Frantzdy Pierrot en la punta de lanza.

Sin embargo, Honduras encontró los espacios que no tuvo en su duelo anterior porque el equipo caribeño llegó a proponer y no a encerrarse, pero pronto le costó el primer disgusto, cuando Rivas recibió al minuto 18 un pase filtrado y picó la pelota para batir al portero en su salida.

Al 26', el "Choco" Lozano marcó el segundo entre dos defensores en otro contragolpe, y al 40', Quioto, fiel a la cita con el gol, anotó el tercero tras un error defensivo.

En la segunda parte, ambos equipos se acercaron al área rival, pero los locales, los únicos que no han recibido gol en esta eliminatoria, pudieron mantener su portería a cero.

Primera victoria tica

Por su parte, Costa Rica arrolló a Nicaragua, aunque los fantasmas volvieron a estar presentes unos minutos después de que el equipo visitante empatara la cita.

El equipo costarricense, al mando del mexicano Miguel Herrera, salió con intensidad y sin titubeos en busca del arco local.

Al minuto 12, Alonso Martínez anotaba en una jugada mal defendida tras un saque de banda.

Sin embargo, Arteaga metió el miedo en el cuerpo poco después a la afición local con el empate, al batir a Navas con un remate mientras se caía al asuelo.

El público empezó a temer un nuevo tropiezo de su equipo por no saber defender una ventaja, pero esas dudas quedaron disipadas cuando Alonso Martínez volvió a marcar al 28 tras una asistencia de cabeza de Kendall Waston en un saque de esquina.

En el inicio de la segunda mitad, el jugador del Spartak de Moscú Manfred Ugalde anotaba el tercero al minuto 49 al aprovechar un regalo infantil del portero nicaragüense.

Antes del final, Calvo reivindicó su veteranía con un golazo de chilena, después de un nuevo regalo del portero visitante tras una mala salida en una falta.

Clasificación

Grupo C Pts J G E P GF GC

1. Honduras 8 4 2 2 0 5 0

2. Costa Rica 6 4 1 3 0 8 5

3. Haití 5 4 1 2 1 6 6

4. Nicaragua 1 4 0 1 3 2 10

jjr/ag