Honduras y Jamaica, a un paso del Mundial mientras tiemblan Costa Rica y Panamá

Honduras y Jamaica llegan este jueves a la penúltima fecha de la eliminatoria de Concacaf con la posibilidad de clasificar para el Mundial de Norteamérica 2026, mientras que para Panamá y Costa Rica ya no hay margen de error.

Los hondureños, dirigidos por el colombiano Reinaldo Rueda, participarán en su cuarto Mundial si ganan de visita en Nicaragua, y Haití y Costa Rica empatan en su duelo directo.

A falta de dos jornadas, Honduras lidera el Grupo C con 8 puntos, seguido de Costa Rica con 6, Haití con 5 y Nicaragua con 1.

La eliminatoria final de Concacaf otorga tres billetes directos al Mundial y dos para repescas, en una contienda donde Estados Unidos, Canadá y México no participan al ya estar clasificados como anfitriones.

Si la selección catracha no consigue su boleto mundialista en el Estadio Nacional de Managua, la clasificación se decidiría en la última jornada, donde Honduras debe visitar a Costa Rica.

Para estos compromisos Rueda no podrá contar por lesión con el delantero, y uno de los máximos anotadores del equipo, Anthony Lozano, por una ruptura del ligamento cruzado.

"Es una responsabilidad muy grande" clasificar al Mundial, por lo que "son noches incompletas de sobresalto, de muchas reflexiones" y de "acostarse tarde viendo partidos", dijo Rueda.

-La "sonrisa" de Jamaica-

El otro que hace cuentas es Jamaica, que estará en su segundo Mundial, tras Francia 1998, si gana en su desplazamiento a Trinidad y Tobago, y Curazao pierde de visita contra el colista Bermudas.

En el Grupo B, Jamaica es líder con 9 puntos, seguido de Curazao con 8, Trinidad y Tobago con 5 y Bermudas con 0.

Los Reggae Boyz han demostrado que Jamaica no solo es juego físico, directo y Bob Marley, también es combinación, pero si no cierran su clasificación, Curazao podría robarles la tostada en su visita a Kingston en la última fecha.

Su técnico, el inglés Steve McClaren, manifestó que pelearán la clasificación para "llevar una sonrisa" a los afectados por el huracán Melissa, que causó una treintena de muertos y millonarias perdidas económicas en la isla.

Sin embargo, advirtió McClaren, para clasificar es "fundamental" obtener "un buen resultado" en Trinidad y Tobago.

- "Pelos de punta"-

Panamá y Costa Rica eran los favoritos para liderar sus grupos, pero ninguno puede fallar en lo que queda de eliminatoria si no quieren ver el Mundial por televisión.

En el Grupo A, Surinam es líder con 6 puntos, los mismos que Panamá. Les pisan los talones Guatemala con 5 y El Salvador con 3.

Si los canaleros, con falta de pólvora pese a su juego vistoso, pierden en Guatemala, sus opciones para clasificar por la vía directa serán las mismas que encontrar agua en el desierto.

Sin embargo, una victoria podría permitir a los dirigidos por el hispano-danés Thomas Christiansen depender de sí mismos en la última jornada, ante El Salvador en casa.

"Es tanto tiempo de trabajo y ahora se define todo en dos partidos, te pone los pelos de punta, pero estamos preparados", afirmó el delantero panameño Ismael Díaz.

Para Costa Rica, ir a su séptimo mundial empieza por ganar en Haití y jugársela en el último partido ante Honduras, en una eliminatoria donde el equipo, dirigido por el mexicano Miguel Herrera, ha generado muchas dudas.

El Piojo ha tenido que encomendarse al arquero Keylor Navas y a otros veteranos como Kendall Waston, Celso Borges y Joel Campbell para compensar un equipo al que le ha faltado personalidad y experiencia para amarrar los resultados.

La afición costarricense aún tiene marcada en su memoria aquel Brasil 2014 donde sorprendieron al mundo llegando a cuartos de final, dejando en el camino a Inglaterra, Italia y Grecia.

"El 2014 fue algo que marcó a todo un país y a toda esa generación", dijo Campbell esta semana.

