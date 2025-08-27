Honduras: Zelaya niega que Maduro pague sobornos

"Es absolutamente falso que el presidente Nicolás Maduro pague sobornos a funcionarios del gobierno de Honduras para permitir el paso de drogas", escribió en redes sociales.

Zelaya añadió que el gobierno de Xiomara Castro "ha sido reconocido incluso por Estados Unidos por su combate frontal contra el narcotráfico".

Apuntó que lo ha hecho "con el aumento histórico de decomisos de droga, la destrucción de cultivos y narcolaboratorios, y la entrega a la justicia de reconocidos capos".

Bondi dijo que "hay un puente aéreo donde el régimen venezolano paga para tener acceso al espacio aéreo libre y sin ser detectado en Honduras, Guatemala y México, donde pueden traficar y transportar estas drogas; también están intercambiando dinero por sobornos, para que los puertos y espacios de entrada para llevar todas estas drogas a Estados Unidos y otros países".

Zelaya, esposo y principal asesor de la presidenta, escribió además que "como fundador de la Celac, denuncio enérgicamente el bloqueo militar de Estados Unidos contra la hermana República de Venezuela, que destruye la Carta de las Naciones Unidas y, con ello, el derecho internacional, atentando contra la soberanía de nuestros pueblos de América Latina y el Caribe".

Las declaraciones de Bondi fueron rechazadas el pasado día 13 a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. (Ansa).