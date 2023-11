El director ejecutivo de una organización israelí de vigilancia de medios de comunicación dijo que simplemente “planteó preguntas" al cuestionar públicamente si los fotoperiodistas palestinos que documentaron el ataque de Hamás en Israel del 7 de octubre —y enviaron algunas de las primeras imágenes de lo que pasó a un mundo expectante— habían sido avisados previamente que el asalto ocurriría.

Sin embargo, el informe del grupo HonestReporting tuvo fuertes repercusiones en una época de guerra.

Llevó a dos políticos israelíes a sugerir dar muerte a los periodistas. Varias de las organizaciones de noticias más grandes del mundo —CNN, The New York Times, The Associated Press y Reuters— emitieron comunicados el jueves por la noche en los que rechazaron que tuvieran información sobre el ataque antes de que se llevara cabo.

HonestReporting, que dice ser una organización dedicada a combatir la desinformación de los medios sobre Israel y el sionismo, no formuló específicamente esas acusaciones contra las empresas de medios. Sin embargo, sí insinuó que los fotógrafos independientes cuyo trabajo de ese día fue utilizado por los medios de comunicación podrían haber sabido algo por adelantado.

“¿Es concebible asumir que ‘periodistas’ simplemente estaban por casualidad a primera hora de la mañana en la frontera sin que hayan tenido una coordinación previa con los terroristas?”, escribió HonestReporting en su sitio web el miércoles. “¿O formaban parte del plan?”

Las fotografías que se publicaron ese día mostraban a combatientes de Hamás escapando hacia Gaza con ciudadanos israelíes secuestrados, a militantes subiéndose a un tanque israelí inhabilitado, imágenes de invasores de Hamás afuera de un kibutz y construcciones en llamas.

Gil Hoffman, director ejecutivo de HonestReporting y exreportero para The Jerusalem Post, reconoció el jueves que el grupo no tenía pruebas que sustentaran esa insinuación. Dijo que estuvo satisfecho con las explicaciones posteriores de varios de esos periodistas de que no lo sabían.

“Eran preguntas legítimas que se tenían que hacer”, aseveró Hoffman. Pese al nombre de “HonestReporting” (Reporteo Honesto), señaló, “no pretendemos ser una organización de noticias”.

The New York Times dijo que Yousef Masoud, cuyas fotografías de un tanque israelí capturado por Hamás fueron utilizadas por el periódico y por la AP, no sabía que ocurriría el ataque. Sus primeras imágenes de ese día fueron enviadas 90 minutos después de que comenzó el asalto.

Reuters usó fotos atribuidas a Mohammed Fayq Abu Mostafa y a Yasser Qudih, dos periodistas independientes con los que no tenía una relación previa. Su primera fotografía se publicó más de 45 minutos después de que Israel informó que hombres armados habían cruzado la frontera, indicó la agencia de noticias.

Esa mañana, desde el primer lanzamiento de misiles de Gaza a Israel, quedó claro que algo grave estaba pasando, dijo Julie Pace, directora ejecutiva y vicepresidenta sénior de la AP.

“Fue un acontecimiento que se desarrolló rápidamente en un territorio muy pequeño”, declaró Pace.

“Llevamos a cabo un proceso de recopilación de noticias muy habitual cuando un gran evento, un gran momento, está ocurriendo y necesitamos determinar qué es e informar al mundo sobre ello”, dijo Pace. Parte de eso involucra recibir llamadas de periodistas independientes que están en el sitio y que tienen fotografías y videos que ofrecer.

Además de Masoud, la AP utilizó fotografías de ese día atribuidas a Hassan Eslaiah, Alí Mahmoud y Hatem Alí.

The New York Times dijo que la acusación de que alguien relacionado con el periódico tenía conocimiento previo del ataque o acompañó a Hamás era “falsa e indignante”, y ponía en riesgo a los periodistas en Israel y en Gaza. El apresurarse a ir hacia el peligro en zonas de conflicto ya pone a los fotoperiodistas independientes en riesgo, señaló el diario.

“Este es el papel esencial de una prensa libre en tiempos de guerra”, aseveró el periódico en un comunicado. “Estamos profundamente preocupados de que acusaciones sin fundamento y amenazas a los periodistas independientes los pongan en peligro y socaven el trabajo que sirve al interés público”.

Los políticos israelíes Danny Danon, exembajador de Israel ante la ONU, y el exministro de Defensa Benny Gantz condenaron a cualquier periodista que supiera sobre los ataques antes de que se perpetraran. Cualquier persona que se haya mantenido con los brazos cruzados mientras se cometían asesinatos ese día "no es diferente de los terroristas y debe ser tratada como tal”.

Por lo menos 39 periodistas y empleados de medios de comunicación han muerto en el conflicto hasta ahora, de acuerdo con el Comité para la Protección de Periodistas. Es el periodo equivalente a un mes más mortífero para los periodistas desde que el comité empezó a registrar datos en 1992.

El que los reporteros hubieran tenido información sobre los planes de Hamás con antelación presenta una complicada cuestión ética. En el pasado, a menudo los periodistas han viajado inmersos en las fuerzas militares y mantienen en secreto posibles planes, dijo Nina Berman, profesora y experta en ética del fotoperiodismo de la Universidad de Columbia.

Hoffman señaló que “algunas personas con una agenda” habían hecho que HonestReporting se viera mal. “Actuaron como si estuviéramos declarando hechos en lugar de haciendo preguntas”, manifestó.

En un momento en que hay gran atención puesta en la acción militar de Israel en Gaza, Hoffman dijo que HonestReporting quería que se prestara más atención al ataque del 7 de octubre, que dejó unos 1.400 muertos en Israel.

“Planteamos preguntas y eso llevó a los medios de comunicación a esclarecer la verdad”, señaló. “Genial, eso es lo que hacemos”.

Tanto la AP como CNN dijeron el jueves que ya no trabajarán con Eslaiah, uno de los fotógrafos independientes. HonestReporting publicó una fotografía en la que aparece Eslaiah recibiendo un beso en la mejilla del líder de Hamás, Yehia Sinwar.