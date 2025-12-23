Hong Kong acogerá un concierto de "k-pop" que se emitirá en toda China, según los organizadores

SEÚL, 23 dic (Reuters) -

Un concierto de K-pop se celebrará en Hong Kong en febrero y será retransmitido en China continental por una emisora estatal, según anunció el organizador, en un contexto de crecientes esperanzas de intercambios culturales entre China y Corea del Sur tras casi una década de prohibición no oficial.

El mes pasado, el presidente chino, Xi Jinping, visitó Corea del Sur por primera vez en 11 años y celebró una cumbre con el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, en la que ambos mandatarios también hablaron de intercambios culturales, lo que ha aumentado las esperanzas de que China levante su prohibición de la cultura coreana.

Dicha prohibición, que tiene carácter extraoficial, se introdujo en 2017 como protesta de China contra el despliegue estadounidense de un sistema de escudo antimisiles en Corea del Sur y en la práctica ha supuesto que las autoridades chinas no han aprobado ningún concierto o programa de televisión coreanos.

El Dream Concert 2026 se celebrará en el Parque Deportivo Kai Tak durante dos días a partir del 6 de febrero y la grabación será retransmitida por la televisión estatal china Hunan Television, según From Entertainment, empresa surcoreana organizadora del evento.

"Será la primera vez que se retransmita un concierto de K-pop en China continental desde que se rompieron los intercambios culturales. La primera en años", dijo el martes un responsable de From Entertainment. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino dijo el martes que no tenía conocimiento de ningún concierto previsto ni del levantamiento de la prohibición no oficial del pop coreano.

Los dos países también están coordinando una visita de Lee a China a principios del año que viene, según dijo el lunes el ministro surcoreano de Asuntos Exteriores, Cho Hyun, en una entrevista con Yonhap News.

El responsable de From Entertainment no dio detalles sobre los artistas de "k-pop" que actuarían.

Sin embargo, las acciones de las agencias de K-pop se revalorizaron el martes HYBE subía un 5%, SM Entertainment ganaba un 8%, JYP Entertainment sumaba un 3% y YG Entertainment se disparaba un 4%.

Dream Concert, un evento de "k-pop" organizado anualmente por la Asociación Coreana de Productores de Entretenimiento, se celebró este año en Abu Dabi en noviembre, después de que medios surcoreanos informaran de que se habían cancelado los planes anteriores de celebrarlo en China continental y Hong Kong. La empresa surcoreana de entretenimiento CJ ENM también organizó sus premios anuales MAMA en Hong Kong el mes pasado.

