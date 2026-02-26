Hong Kong anula la condena por fraude contra Jimmy Lai en un fallo judicial inesperado

Por James Pomfret y Jessie Pang

HONG KONG, 26 feb (Reuters) -

El jueves, un tribunal de Hong Kong anuló la condena por fraude y la pena ‌de prisión impuestas al ‌magnate ⁠de los medios de comunicación prodemocrático Jimmy Lai, en una sorprendente decisión judicial, poco después de que Lai fuera condenado a 20 años de cárcel por otro delito relacionado con ​la seguridad nacional.

Los jueces ⁠Jeremy ⁠Poon, Anthea Pang y Derek Pang afirmaron en la sentencia que admitían a trámite el recurso de ​Lai y de otro acusado en el caso, ya que el juez de primera instancia había "cometido un ‌error".

"El Tribunal de Apelación les concedió permiso para apelar contra su ​condena, admitió sus apelaciones, anuló las condenas ​y dejó sin efecto las sentencias", escribieron los jueces en un resumen de prensa de su sentencia. A pesar de la anulación de la condena y la sentencia por fraude, Lai seguirá encarcelado durante 20 años por otro caso de seguridad nacional por dos cargos de conspiración para colaborar con fuerzas extranjeras y otro por publicar material sedicioso.

Este ​caso ha suscitado críticas a nivel mundial por parte de grupos de derechos humanos y países como Estados Unidos y Reino Unido, y ha sido ⁠uno de los acontecimientos más destacados de la campaña de represión que lleva años aplicando Pekín en virtud de una ley de ‌seguridad nacional impuesta tras las protestas masivas a favor de la democracia de 2019.

La victoria legal del jueves fue algo excepcional para este destacado crítico de China, que se ha enfrentado a múltiples procesos judiciales en los últimos años y se describió a sí mismo en el tribunal como un "preso político". También el jueves, un tribunal condenó al padre de una activista prodemocrática prófuga a ocho meses de prisión en virtud de una ley de seguridad ‌nacional después de que intentara rescindir la póliza de seguro de su hija y retirar fondos.

"EL JUEZ SE ⁠EQUIVOCÓ"

Lai fue condenado en diciembre de 2022 a cinco años y nueve meses de cárcel tras ‌ser declarado culpable de incumplir los términos del contrato de alquiler de la sede ⁠de Apple Daily al ocultar la operación de una empresa privada, Dico ⁠Consultants Ltd, en el edificio.

Otro ejecutivo de Next Digital, Wong Wai-keung, de 61 años, fue declarado culpable de fraude y condenado a 21 meses de cárcel.

"En conclusión, sostenemos que Apple Daily Printing no tenía la obligación de revelar a la Corporación su incumplimiento de las restricciones de uso o las cláusulas de no enajenación ocasionadas por ‌la ocupación y el uso de dicho ​local por parte de Dico. Con todo respeto, el juez se equivocó", reza la sentencia.

"Su razonamiento al concluir que los demandantes eran responsables del ocultamiento, tal y como sostenía la acusación, es insostenible. Cometió un error al llegar a esas conclusiones".

(Información de Jessie Pang y James Pomfret; ‌edición de Anne Marie Roantree, Jacqueline Wong y Saad Sayeed; edición en español de María Bayarri Cárdenas)