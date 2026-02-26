Hong Kong anula la condena por fraude contra Jimmy Lai en un fallo judicial inesperado
Por James Pomfret y Jessie Pang
HONG KONG, 26 feb (Reuters) -
El jueves, un tribunal de Hong Kong anuló la condena por fraude y la pena de prisión impuestas al magnate de los medios de comunicación prodemocrático Jimmy Lai, en una sorprendente decisión judicial, poco después de que Lai fuera condenado a 20 años de cárcel por otro delito relacionado con la seguridad nacional.
Los jueces Jeremy Poon, Anthea Pang y Derek Pang afirmaron en la sentencia que admitían a trámite el recurso de Lai y de otro acusado en el caso, ya que el juez de primera instancia había "cometido un error".
"El Tribunal de Apelación les concedió permiso para apelar contra su condena, admitió sus apelaciones, anuló las condenas y dejó sin efecto las sentencias", escribieron los jueces en un resumen de prensa de su sentencia. A pesar de la anulación de la condena y la sentencia por fraude, Lai seguirá encarcelado durante 20 años por otro caso de seguridad nacional por dos cargos de conspiración para colaborar con fuerzas extranjeras y otro por publicar material sedicioso.
Este caso ha suscitado críticas a nivel mundial por parte de grupos de derechos humanos y países como Estados Unidos y Reino Unido, y ha sido uno de los acontecimientos más destacados de la campaña de represión que lleva años aplicando Pekín en virtud de una ley de seguridad nacional impuesta tras las protestas masivas a favor de la democracia de 2019.
La victoria legal del jueves fue algo excepcional para este destacado crítico de China, que se ha enfrentado a múltiples procesos judiciales en los últimos años y se describió a sí mismo en el tribunal como un "preso político". También el jueves, un tribunal condenó al padre de una activista prodemocrática prófuga a ocho meses de prisión en virtud de una ley de seguridad nacional después de que intentara rescindir la póliza de seguro de su hija y retirar fondos.
"EL JUEZ SE EQUIVOCÓ"
Lai fue condenado en diciembre de 2022 a cinco años y nueve meses de cárcel tras ser declarado culpable de incumplir los términos del contrato de alquiler de la sede de Apple Daily al ocultar la operación de una empresa privada, Dico Consultants Ltd, en el edificio.
Otro ejecutivo de Next Digital, Wong Wai-keung, de 61 años, fue declarado culpable de fraude y condenado a 21 meses de cárcel.
"En conclusión, sostenemos que Apple Daily Printing no tenía la obligación de revelar a la Corporación su incumplimiento de las restricciones de uso o las cláusulas de no enajenación ocasionadas por la ocupación y el uso de dicho local por parte de Dico. Con todo respeto, el juez se equivocó", reza la sentencia.
"Su razonamiento al concluir que los demandantes eran responsables del ocultamiento, tal y como sostenía la acusación, es insostenible. Cometió un error al llegar a esas conclusiones".
(Información de Jessie Pang y James Pomfret; edición de Anne Marie Roantree, Jacqueline Wong y Saad Sayeed; edición en español de María Bayarri Cárdenas)