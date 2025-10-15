Hong Kong aprueba ley que regula Uber y otros servicios de transporte compartido

HONG KONG (AP) — Los legisladores de Hong Kong aprobaron el miércoles un proyecto de ley para regular los servicios de transporte compartido, en el que se exige que plataformas como Uber, junto con sus vehículos y conductores, obtengan una autorización, tras años de oposición por parte de la industria de taxis de la ciudad.

Se espera que las primeras plataformas autorizadas comiencen a operar a finales de 2026 como muy pronto, según indicaron las autoridades.

Para otorgar una autorización, el comisionado de transporte de Hong Kong puede considerar la experiencia de la empresa, su capacidad financiera y las inversiones previstas en la región. Las empresas autorizadas deberán mantener servicios “adecuados y eficientes” y garantizar que todos los vehículos y conductores de sus plataformas cuenten con autorizaciones válidas, de acuerdo con las nuevas normas.

Los conductores deberán tener al menos 21 años, poseer una licencia para conducir automóviles privados desde hace al menos un año y no haber cometido faltas de tránsito graves en los últimos cinco años. También deben aprobar un examen y tomar un curso previo al servicio.

El proyecto de ley es un paso importante en el desarrollo de los servicios de transporte de pasajeros en Hong Kong, que actualmente prohíbe que los conductores de vehículos privados ofrezcan servicios pagados a clientes si no cuentan con una autorización.

Uber Hong Kong recibió con beneplácito los resultados de la votación. “Esta decisión marca un hito significativo en la integración del transporte compartido en el sistema de transporte de la ciudad y garantiza que los pasajeros y conductores se beneficien al contar con reglas claras”, expresó.

La policía ha arrestado a algunos conductores de Uber sospechosos de conducir sin autorización, y en 2018, más de dos docenas de conductores fueron multados.

Algunas compañías de taxis se han enfrentado durante mucho tiempo a plataformas en línea como Uber, ya que las consideran como una amenaza para su negocio.

Uber, que comenzó a operar en Hong Kong en 2014, ha enfrentado múltiples desafíos legales y regulatorios en su expansión internacional, pero sigue siendo popular en el centro financiero asiático, donde muchos residentes se sienten frustrados con lo que describen como un mal servicio de taxis.

Las autoridades propusieron un límite en el número de vehículos que ofrecen servicios de transporte compartido en virtud de las nuevas reglas, que se especificarán en una legislación subsidiaria el próximo año.

Si se aprueba esa legislación, invitarán a presentar solicitudes para obtener autorizaciones.

Uber Hong Kong dijo que espera con interés entablar “discusiones constructivas” sobre los mecanismos de cuota de vehículos.

Cualquiera que opere una plataforma de transporte de pasajeros y proporcione servicios sin autorización enfrentará una multa de hasta 1 millón de dólares de Hong Kong (aproximadamente US$128.600) y una pena máxima de un año de cárcel, según el proyecto de ley.

Una plataforma que organice autos o conductores sin autorizaciones válidas para transportar pasajeros podría ser castigada con una pena máxima de seis meses de prisión y una multa de 10.000 dólares de Hong Kong (US$1286) por violación en una primera condena. Para condenas posteriores, la pena máxima de cárcel se duplicaría, además de una multa más alta.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.