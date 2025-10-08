Hong Kong bate su récord de días de calor, con 33º C o más, en octubre

Hong Kong registró este miércoles su cuarto día de "fuerte calor" en octubre, con temperaturas iguales o superiores a los 33 ºC, un récord, según la agencia meteorológica de la ciudad.

Octubre de este año registró "el mayor número de días de calor intenso desde que se iniciaron los registros en 1884", indicó el Observatorio de Hong Kong. La agencia había registrado tres "días de calor intenso" en octubre de 2023.

Según los científicos, el cambio climático provocado por el ser humano está causando fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes e intensos en todo el mundo.

El año 2024 fue el más caluroso jamás registrado en el planeta, coronando una década "extraordinaria de temperaturas récord", según la ONU.

