Hong Kong cancelará cientos de vuelos por la llegada de un supertifón

La aerolínea hongkonesa Cathay Pacific anunció este lunes que prevé cancelar más de 500 vuelos ante la llegada del supertifón Ragasa, que ha obligado a las autoridades del sur de China a preparar evacuaciones.

El martes, a partir de las 18:00 locales (10:00 GMT) "los vuelos de Cathay Pacific que llegan y salen del aeropuerto internacional de Hong Kong dejarán de operar hasta el jueves", indicó una portavoz de la aerolínea en una conferencia de prensa.

"Actualmente se prevé la cancelación de más de 500 vuelos", agregó la portavoz.

La ciudad de Shenzhen, en el sur de China, planea evacuar a 400.000 personas ante la llegada del supertifón, informaron las autoridades en la cuenta de WeChat de Gestión de Emergencias de la urbe.

Ragasa está cruzando actualmente el estrecho de Luzón, entre el sur de Taiwán y el norte de Filipinas, y se prevé que azote Hong Kong y el sur de China el martes.

El lunes a las 11:00 (03:00 GMT), se registraron vientos máximos sostenidos de 215 km/h en el corazón de la tormenta, con ráfagas de hasta 265 km/h a medida que se desplazaba hacia el oeste, en dirección a las islas Babuyan, según el servicio meteorológico nacional de Filipinas.

Las autoridades dijeron que tenían previsto apilar sacos de arena e instalar barreras contra inundaciones en algunas localidades costeras de la ciudad.

La Secretaría de Educación anunció el lunes que todas las escuelas permanecerán cerradas el martes y el miércoles.

