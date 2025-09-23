Hong Kong cierra escuelas y suspende vuelos ante el supertifón Ragasa

Hong Kong cerró este martes escuelas y canceló vuelos mientras el supertifón Ragasa se preparaba para azotar el centro financiero con una fuerza que, según advirtieron autoridades, estaría entre las más destructivas en la historia reciente de la ciudad.

Ragasa ya derribó árboles, arrancó techos de edificios y dejó al menos un muerto en un deslizamiento de tierra al embestir el norte de Filipinas, donde miles de personas buscaron refugio en escuelas y centros de evacuación.

El ciclón avanzaba la mañana del martes con vientos máximos sostenidos de 230 kilómetros por hora por el mar de China Meridional, según el servicio meteorológico de Hong Kong.

Hong Kong, una ciudad de 7,5 millones de habitantes, se preparaba para el impacto de la tormenta, mientras que Shenzhen, un cercano centro tecnológico chino, ordenó la evacuación de 400.000 personas.

“Ragasa presentará una grave amenaza a Hong Kong y podría alcanzar los niveles de Hato en 2017 y Magkhut en 2018”, advirtió el lunes el segundo funcionario al mando de la ciudad, Eric Chan, en referencia a dos supertifones que causaron cientos de millones de dólares en daños materiales.

En tanto, autoridades de al menos 10 ciudades del sur de China ordenaron el martes la suspensión de clases, comercios y trabajos por el tifón.

Precauciones

El aeropuerto de Hong Kong permanecerá abierto pero habrá “interrupciones significativas en las operaciones de vuelos” entre martes y miércoles, indicó la Autoridad Aeroportuaria.

El Observatorio de Hong Kong anticipó que emitiría alerta T8, el tercer nivel más alto de tifón, a partir de las 14H20 (06H20 GMT), cuando se suspenderá el transporte y cerrarán los comercios.

Los supermercados de la ciudad se vieron abarrotados desde el lunes y los estantes quedaron vacíos ante la premura de los residentes por comprar alimentos.

Zoe Chan, de unos 50 años, apiló bolsas de arena frente a su tienda de ropa en el distrito de Wanchai.

“Lo más importante es tomar mejores precauciones para poder estar más tranquila”, declaró a la AFP Chan, quien teme que su negocio se vea “arruinado” por el agua.

Las clases fueron suspendidas el martes y miércoles, mientras el Hong Kong Jockey Club canceló las tradicionales carreras de caballo de los miércoles.

La bolsa de Hong Kong cambió este año las reglas para permanecer abierta durante los tifones, aunque la entidad dijo a Bloomberg News que estaba “monitoreando de cerca” la situación.

Las autoridades pidieron a los pobladores de zonas bajas mantenerse atentos a inundaciones y abrieron 46 refugios temporales.

Ragasa, cuyo nombre proviene de la palabra filipina para movimiento rápido, estará cerca de Hong Kong y la ciudad vecina de Macau la mañana del miércoles, según el servicio meteorológico chino.

- Preocupación en Shenzhen -

En el sur de China continental, los habitantes también se apresuraban a prepararse ante la tormenta.

En Shenzhen, la noche del lunes no había ni carne fresca ni vegetales en un supermercado del distrito de Bao'an, observaron periodistas de AFP.

Se veían largas filas en las cajas ante la multitud que llegó a hacer compras de emergencia.

Un empleado del supermercado señaló a AFP que el pan ya se había agotado al mediodía. “Normalmente no es así”, aseguró.

La autoridad ferroviaria de Cantón anunció la suspensión de todos los servicios de tren el miércoles.

Los científicos advierten que las tormentas se han vuelto más intensas a medida que el planeta se calienta debido a los efectos del cambio climático causado por los humanos.

cwl-hol/jm/mas/ad