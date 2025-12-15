Hong Kong declara culpable al magnate Jimmy Lai en un juicio histórico sobre seguridad

Por James Pomfret y Jessie Pang

HONG KONG, 15 dic (Reuters) -

El Tribunal Superior de Hong Kong declaró el lunes al magnate y activista prodemocrático Jimmy Lai culpable de conspiración para coludir con fuerzas extranjeras, en el juicio de más alto perfil de la ciudad en virtud de una ley de seguridad nacional impuesta por China y que podría llevarlo a la cárcel de por vida.

Este histórico caso ha suscitado el escrutinio internacional sobre la independencia judicial de Hong Kong, en un contexto de represión de los derechos y libertades en el centro financiero mundial durante años, tras las protestas prodemocráticas de 2019 que Pekín consideró un desafío a su

Mientras que los partidarios de Lai, de 78 años, lo ven como un luchador por la libertad, Pekín lo considera un cerebro de las protestas y un conspirador que aboga por las sanciones de Estados Unidos contra Hong Kong y el continente. Las autoridades chinas han rechazado las acusaciones de erosionar el Estado de derecho de la ciudad.

"No hay duda" de que Lai "ha albergado su resentimiento y odio hacia" China durante muchos años de su vida adulta, dijo la jueza Esther Toh ante una sala abarrotada, mientras el magnate, vestido con un jersey verde pálido y una chaqueta gris, permanecía sentado con los brazos cruzados.

Los otros dos jueces del caso eran Alex Lee y Susana D'Almada Remedios.

SENTENCIA PREVISTA PARA EL AÑO QUE VIENE

Lai, fundador del periódico Apple Daily, ahora clausurado, y uno de los críticos más destacados de la dirección del Partido Comunista de China, ya ha pasado cinco años en la cárcel, enfrentándose a una serie de litigios en virtud de la amplia legislación de seguridad que Pekín promulgó en respuesta a las protestas de 2019.

La audiencia previa a la sentencia, en la que Lai podrá solicitar clemencia, está prevista para el 12 de enero. Su abogado Steven Kwan dijo que Lai decidirá si apela después de la sentencia.

El jefe ejecutivo de Hong Kong, John Lee, y el jefe de la policía de seguridad nacional, Steve Li, dijeron a la prensa el lunes que acogían con satisfacción el veredicto.

"El Poder Judicial confía y no teme ninguna intimidación y cumple con firmeza su responsabilidad de salvaguardar la seguridad nacional", dijo el líder de la ciudad en el aeropuerto antes de una visita regular a Pekín.

Lai, que padece problemas de salud como diabetes e hipertensión, fue declarado culpable de dos cargos de conspiración para coludir con fuerzas extranjeras y uno de conspiración para publicar material sedicioso. Se había declarado inocente de todos los cargos.

La sentencia cierra un año marcado por la desaparición de la oposición democrática de Hong Kong, presionada por Pekín. El Partido Democrático votó a favor de su disolución el domingo.

Fuera del tribunal, la gente formó durante la noche una cola de más de una manzana, algunos con equipo de acampada, para asistir al veredicto.

La policía vigilaba los alrededores del edificio.

GRUPOS DE DERECHOS HUMANOS CRITICAN EL VEREDICTO

El juicio de Lai comenzó en diciembre de 2023 en la antigua colonia británica que volvió al gobierno chino en 1997 y el veredicto se considera un posible nuevo punto de conflicto diplomático.

Países como Estados Unidos y Reino Unido, así como grupos de defensa de los derechos humanos, afirman que el juicio tiene motivaciones políticas y han pedido la liberación inmediata de Lai. El presidente estadounidense, Donald Trump, planteó el caso de Lai a Xi en una reunión en octubre y ha dicho que haría todo lo posible por "salvar" a Lai.

Beh Lih Yi, director para Asia-Pacífico del Comité para la Protección de los Periodistas, calificó el veredicto de "condena fraudulenta" y "acto vergonzoso de persecución."

"La sentencia subraya el absoluto desprecio de Hong Kong por la libertad de prensa", dijo. "El único delito de Jimmy Lai es dirigir un periódico y defender la democracia."

Otros grupos, como Amnistía Internacional, y activistas prodemocráticos que huyeron de la ciudad tras las protestas por temor a ser procesados, también han condenado el veredicto.

Los Gobiernos chino y hongkonés han afirmado que su juicio fue "justo y equitativo" y que la ley de seguridad nacional trata a todos por igual. Han afirmado que ninguna libertad es absoluta cuando se trata de salvaguardar la seguridad nacional.

(Información adicional de Clare Jim, Joyce Zhou, Anne Marie Roantree, Donny Kwok y Farah Master; redacción de Marius Zaharia; edición de William Mallard, Michael Perry y Kate Mayberry; edición en español de María Bayarri Cárdenas)