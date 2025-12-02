Hong Kong hará una investigación independiente sobre incendio mortal ante la presión pública

HONG KONG (AP) — Hong Kong formará un comité independiente de investigación encabezado por un juez para determinar la causa de un incendio mortal en un bloque de apartamentos que conmocionó a la ciudad y para hacer recomendaciones que eviten que una tragedia similar vuelva a ocurrir, afirmó su líder el martes.

John Lee, el jefe de gobierno de la región china, se comprometió a superar los intereses creados y lograr un cambio sistémico en la industria de la construcción. La policía informó el martes por la tarde que el número de muertos había aumentado a al menos 156 personas después de que se encontraran más cuerpos. Alrededor de 30 personas siguen desaparecidas.

"Debemos descubrir la verdad, asegurar que se haga justicia, permitir que los fallecidos descansen en paz y brindar consuelo a los vivos", dijo a los periodistas en una conferencia de prensa semanal. "Queremos asegurarnos de que evitaremos que una tragedia así vuelva a suceder".

El incendio comenzó el miércoles pasado en los andamios en el complejo Wang Fuk Court en el distrito de Tai Po y se extendió a siete de las ocho torres del complejo. Allí vivían más de 4.600 personas y muchas han quedado sin hogar. Cuarenta personas permanecen hospitalizadas, dijo Lee.

Hasta ahora, al menos 14 personas han sido arrestadas por el organismo anticorrupción de la ciudad y la policía, incluidos contratistas de andamios, directores de empresas y un consultor de ingeniería, mientras las autoridades investigan la sospecha de corrupción y negligencia en un proyecto de renovación en el complejo de viviendas.

La investigación inicial se ha centrado en por qué el incendio se expandió tan rápidamente, superando los esfuerzos de extinción.

Lee se negó a comentar sobre los reportes de los medios de comunicación sobre detenciones el fin de semana pasado en lo que algunos vieron como un intento de sofocar las críticas al gobierno, incluida una persona que supuestamente estaba involucrada en una petición que pedía responsabilidad gubernamental y fue arrestada bajo sospecha de incitar a la sedición. Lee solo dijo que "no toleraré ningún delito, especialmente los delitos que explotan la tragedia que enfrentamos ahora".

Las autoridades han citado tanto los fuertes vientos como los materiales de baja calidad utilizados para el trabajo de mantenimiento.

Se descubrió que los contratistas estaban utilizando redes de baja calidad, dijeron las autoridades el lunes. Entre las 20 muestras de redes que los investigadores recolectaron en el complejo, se encontró que siete no cumplían con los estándares de seguridad.

Lee dijo que los responsables habían mezclado redes de baja calidad con materiales homologados para engañar a los inspectores.

Todo el sistema de renovación de edificios en Hong Kong será reformado, prometió.

John Burns, profesor honorario de política y administración pública en la Universidad de Hong Kong, dijo que los resultados de la investigación probablemente serán creíbles ya que el gobierno busca tranquilizar al público.

"Es de interés para todos que el proceso y los resultados de las investigaciones sean creíbles", dijo Burns. "La transparencia es crucial para restaurar la confianza".

Lee dijo que 2.500 personas han sido trasladadas a unidades de vivienda transitoria, algunas en viviendas del gobierno y otras en hostales y hoteles. Alrededor de 20 personas permanecen en refugios que albergaron a cientos en la primera noche.

___

Moritsugu informó desde Beijing.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.