Hong Kong: Justicia anula condena por fraude contra Jimmy Lai

Sin embargo, el fallo no aligera la verdadera espada de Damocles que pesa sobre él: una pena de 20 años de prisión por "colusión con fuerzas extranjeras" y "conspiración para publicar material sedicioso", cargos formulados bajo la ley de seguridad nacional impuesta en 2020 por China tras las protestas masivas del año anterior.

Los jueces a cargo del caso de seguridad nacional autorizaron que ambas condenas se cumplan de manera concurrente solo durante dos años, por lo que a Lai aún le restan 18 años tras las rejas.

Un horizonte especialmente duro para un hombre de 78 años, con problemas de salud derivados de la diabetes y la hipertensión, y que ha pasado casi 2.000 días en régimen de aislamiento en una prisión de máxima seguridad.

Todavía no está claro si, y en qué medida, la absolución por fraude impactará en el cómputo total de la pena. Por ahora, Lai puede esbozar una sonrisa, aunque no estuvo presente en la sala al momento de la lectura del veredicto.

"Acogemos los recursos, anulamos las condenas y las sentencias", declaró el presidente del Tribunal Supremo, Jeremy Poon, al explicar que había autorizado la ausencia del acusado.

El Departamento de Justicia informó que analizará la decisión "en profundidad" para evaluar una posible apelación.

En 2022, el empresario había sido condenado a cinco años y nueve meses de prisión por un plan que el juez de primera instancia calificó como "premeditado, organizado y prolongado en el tiempo".

Según la acusación, una empresa de consultoría gestionada por Lai ocupó oficinas que Apple Daily —el diario que fundó y que hoy está cerrado— había alquilado para actividades de publicación e impresión. Esa situación constituía, de acuerdo con la fiscalía, una violación de los términos del contrato firmado con una empresa estatal y equivalía a fraude.

Además de la pena de cárcel, se le impuso una multa superior a 215.000 euros y la inhabilitación por ocho años para administrar empresas. Sin embargo, los jueces de apelación concluyeron que la acusación no logró probar la existencia de declaraciones falsas y calificaron de "insostenible" el razonamiento del tribunal inferior.

"La sentencia no cambia nada", afirmó su hijo, Sebastien Lai. "Sigue teniendo una condena de 20 años y ha pasado cinco años en aislamiento en máxima seguridad. Lo correcto es liberarlo antes de que sea demasiado tarde".

El caso ha adquirido una dimensión internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió trabajar por su liberación y podría plantear el tema en un próximo encuentro con el líder chino, Xi Jinping. Desde Pekín, por ahora, no hay señales de apertura. (ANSA).