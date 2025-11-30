Hong Kong llora a los 128 muertos de un incendio que desencadenó una campaña de seguridad

HONG KONG (AP) — Un flujo constante de personas llevó ramos de rosas blancas, claveles, lirios y otras flores el domingo a un altar improvisado frente a los edificios teñidos de negro de un complejo de apartamentos en Hong Kong que se incendió, matando al menos a 128 personas en uno de los fuegos más mortales de la ciudad.

Muchos se inclinaron hacia la escena del incendio y ofrecieron oraciones breves, o dejaron notas escritas a mano entre las flores.

El suceso ha provocado grandes muestras de apoyo y condolencias, y miles de residentes de la ciudad han visitado el lugar del incendio para rendir homenaje a los fallecidos y donar suministros a aquellos que lo perdieron todo en las llamas, que comenzaron el miércoles y no se extinguieron por completo hasta el viernes.

Aún quedan decenas de personas desaparecidas. Los equipos continuaron buscando el domingo por la tarde en las ruinas de los edificios y sacaron lo que parecían ser varias bolsas para cadáveres.

Los ocho edificios del complejo Wang Fuk Court en el suburbio de Tai Po habían sido revestidos con andamios de bambú cubiertos con redes de nylon para renovaciones, con ventanas cubiertas por paneles de poliestireno, y las autoridades están investigando ahora si se violaron las regulaciones contra incendios.

Las autoridades de Hong Kong anunciaron el sábado por la noche que habían ordenado la suspensión inmediata de trabajos en 28 proyectos de construcción llevados a cabo por el mismo contratista, la empresa Prestige Construction & Engineering Company, para auditorías de seguridad.

“La decisión del Departamento de Edificios de suspender temporalmente los trabajos en los 28 proyectos gestionados por PC&E se debió a la falta de confianza en su capacidad para garantizar la seguridad en el sitio”, dijo el gobierno en un comunicado.

“El incendio de cinco alarmas en Wang Fuk Court, Tai Po, expuso serias deficiencias de PC&E en la gestión de la seguridad del sitio, incluyendo el uso extensivo de tableros de espuma para tapar ventanas durante las reparaciones del edificio”, agregó.

La empresa Prestige Construction & Engineering Company no respondió a las llamadas el domingo para hacer comentarios.

Tres hombres —los directores y un consultor de ingeniería de una empresa de construcción— fueron arrestados al día siguiente de que comenzara el incendio bajo sospecha de homicidio involuntario, y la policía dijo que los líderes de la empresa eran sospechosos de negligencia grave, pero no identificaron a la empresa por su nombre.

Esos tres fueron liberados bajo fianza pero luego fueron arrestados nuevamente por las autoridades anticorrupción de Hong Kong, quienes también han arrestado a otros ocho sospechosos, incluidos subcontratistas de andamios, directores de una empresa de consultoría de ingeniería y los gerentes del proyecto de renovación.

El complejo de apartamentos de ocho edificios de 31 pisos en Tai Po, un suburbio cerca de la frontera de Hong Kong con China continental, fue construido en la década de 1980. Tenía casi 2.000 apartamentos y más de 4.600 residentes.

Muchos ahora están alojados en refugios de emergencia a corto plazo o en hoteles de la ciudad, y las autoridades están trabajando en soluciones a más largo plazo.

Las investigaciones preliminares mostraron que el incendio comenzó el miércoles por la tarde en una red de andamios de nivel inferior de uno de los edificios, y luego se propagó rápidamente hacia el interior cuando los paneles de espuma se incendiaron y rompieron las ventanas, según Chris Tang, secretario de seguridad de Hong Kong.

El viento ayudó a que las llamas saltaran de edificio en edificio y pronto siete de los ocho estaban envueltos en llamas. Los 2.000 bomberos que trabajaban en el lugar no lograron extinguir todas las llamas hasta la mañana del viernes, unas 40 horas después.

Los trabajadores de emergencias encontraron que algunas alarmas de incendio en el complejo, que albergaba a muchas personas mayores, no sonaron cuando se probaron, según Andy Yeung, director de Servicios de Bomberos de Hong Kong, que también forma parte de la investigación.

Las autoridades dijeron el sábado que necesitan identificar 44 cuerpos más de los 128 recuperados. Alrededor de 150 personas siguen desaparecidas.

Entre los muertos se encontraban siete trabajadores migrantes indonesios, y varios docenas aún están desaparecidos, dijo el Ministerio indonesio de Exteriores. Una mujer filipina que era trabajadora doméstica también murió y otras 12 siguen desaparecidas, según el Consulado General de Filipinas en Hong Kong.

“Lejos de su hogar natal, había hecho innumerables sacrificios para proporcionar una vida mejor a su familia”, dijo el Consulado General en un comunicado el sábado confirmando la muerte de la mujer filipina.

En Beijing, el Ministerio de Gestión de Emergencias anunció una inspección nacional de edificios de gran altura para identificar y eliminar peligros de incendio.

“Andamios de bambú, redes de seguridad no retardantes de llama... y las instalaciones y equipos de extinción de incendios como sistemas de hidrantes, sistemas de rociadores automáticos y sistemas automáticos de alarma de incendios, estarán entre los principales elementos a inspeccionar”, dijo el ministerio.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.