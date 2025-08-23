Hong Kong rechaza renovar visa de periodista de agencia Bloomberg

Una periodista de la agencia Bloomberg News en Hong Kong informó el sábado que deberá abandonar la ciudad luego de que las autoridades rechazaron su solicitud de renovación de su visa de trabajo.

Rebecca Choong Wilkins, corresponsal de Bloomberg para asuntos de economía y gobierno en Asia, dijo en redes sociales que "después de seis años de reportar en Hong Kong y con ocho meses de embarazo, me entristece dejar a mis colegas, amigos y el lugar que ha sido mi hogar".

"Estaré fuera de la oficina durante un tiempo por licencia de maternidad. Donde quiera que aterrice, nos veremos del otro lado", agregó.

"No podemos comentar los detalles de su situación pero apoyamos totalmente a Rebecca y continuaremos trabajando por los canales apropiados para intentar resolver la situación", indicó un portavoz de Bloomberg News.

El Departamento de Inmigración de Hong Kong declinó comentar sobre el "caso individual" al ser consultado por AFP. Señaló que "actúa de acuerdo con la ley y las políticas al manejar cada caso migratorio".

El Club de Corresponsales Extranjeros de Hong Kong dijo el viernes estar "profundamente preocupado" por el hecho y que las autoridades no dieron explicación por el rechazo.

"La decisión y la falta de explicación refuerza la preocupación generalizada por la erosión de la libertad de prensa en Hong Kong", agregó.

El año pasado, las autoridades rechazaron extender la visa de la fotoperiodista Louise Delmotte, de Associated Press, sin revelar los motivos.

En abril de 2024, Hong Kong negó el ingreso de un representante de Reporteros Sin Fronteras que iba como observador en el juicio del encarcelado magnate de la prensa prodemocracia Jimmy Lai.

"Llamamos a las autoridades de Hong Kong a explicar cualquier negación de visa de trabajo e ingreso a Hong Kong (...) y establecer un mecanismo transparente en su proceso de toma de decisiones", reclamó el Comité para la Protección de Periodistas en un comunicado.