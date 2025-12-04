Hong Kong se apresura a retirar las redes de los andamios culpables del incendio mortal

Por Clare Jim y Mei Mei Chu

HONG KONG, 4 dic (Reuters) - Las autoridades de Hong Kong se apresuraron el jueves a retirar las redes de malla de todos los edificios en renovación de la ciudad, después de que se culpara a este material de avivar la semana pasada un incendio en el que murieron al menos 159 personas.

A última hora del miércoles, el gobierno local ordenó la retirada inmediata de las redes de los andamios de todos los edificios residenciales públicos y privados antes del sábado, para "proteger la seguridad pública y tranquilizar a los residentes y a las empresas".

La medida se produce mientras las autoridades investigan la causa del incendio más mortífero de la ciudad en décadas, habiendo la malla como responsable de que envolvió siete bloques de apartamentos de gran altura en el complejo Wang Fuk Court el 26 de noviembre.

Las obras de renovación en todo el centro financiero se paralizarán durante un periodo de tiempo indefinido mientras los inspectores comprueban que la malla cumple las normas de seguridad.

En una urbanización de Sha Tin, a unos 15 minutos en automóvil del complejo de Wang Fuk, los trabajadores empezaron a desmontar la red de protección el jueves por la mañana. C.K. Lau, un jubilado de 82 años que vive en la urbanización de Sha Tin, dijo que retirar las redes reducía la posibilidad de que se produzca un incidente similar.

"Los residentes se sienten mejor si ellos (el gobierno local) acceden a retirarlas. Así que accedieron a retirarlas esta misma semana".

La policía ha detenido a un total de 21 personas en su investigación del incendio.

Entre ellas hay 15 de varias empresas constructoras sospechosas de homicidio involuntario, incluidos dos directores y un asesor de ingeniería de Prestige Construction, principal contratista de Wang Fuk Court.

Otros seis del contratista de la instalación del servicio contra incendios han sido detenidos como sospechosos de fraude.

Las autoridades dijeron que la malla de plástico y la espuma aislante de calidad utilizadas durante las obras de renovación del edificio probablemente alimentaron el incendio, que duró 40 horas, y que las alarmas contra incendios tampoco funcionaban correctamente.

El año pasado, las autoridades informaron a los residentes de Wang Fuk Court, donde viven 4.600 personas, de que el riesgo de incendio era "relativamente bajo", después de que se quejaran de los riesgos de incendio que planteaban las obras de renovación, según el Departamento de Trabajo de la ciudad. En respuesta a las peticiones de transparencia y rendición de cuentas, el jefe ejecutivo de Hong Kong, John Lee, ha ordenado también que un comité dirigido por un juez investigue el incendio y revise la supervisión de las renovaciones de los edificios. (Información de Fabian Hamacher, Jessie Pang, Laurie Chen, Donny Kwok, Clare Jim y Mei Mei Chu; escrito por Farah Master; edición de John Geddie, Lincoln Feast y Raju Gopalakrishnan; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)